تحرك إيراني مفاجئ نحو عُمان.. قاليباف وعراقجي يبحثان مستقبل إدارة مضيق هرمز

أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، أنه في طريقة إلى سلطان عمان بصحبة وزير الخارجية عباس عراقجي، لبحث التعاون بين طهران ومسقط حول الترتيبات الخاصة بإدارة مضيق هرمز.

وكتب قاليباف عبر حسابه بمنصة "تيليجرام" : "في طريقي إلى سلطنة عمان، ومن المقرر أن أناقش تعزيز التعاون الثنائي والجهود المشتركة لترسيخ الترتيبات الإيرانية الخاصة بإدارة مضيق هرمز".

واختتم تصريحاته بالقول "سيرافقني في الزيارة وزير الخارجية عباس عراقجي".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن طهران لم تتفاوض بشأن برنامجها النووي، ولم تقبل أي التزامات جديدة في محادثات الأمس مع الولايات المتحدة في سويسرا.

وأضاف “بقائي” أن تعامل إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيستمر، وفقًا للإجراءات المتبعة، رهناً بموافقة البرلمان الإيراني وقرارات المجلس الأعلى للأمن القومي.