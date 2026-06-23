اتحاد الكرة: مكافآت استثنائية للاعبي المنتخب.. وصلاح قائد حقيقي داخل وخارج الملعب

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه سيتم صرف مكافآت مالية استثنائية للاعبي منتخب مصر بعد الفوز على نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026 المقامة حالياً بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وحقق المنتخب الوطني الفوز على نيوزيلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة السابعة، ويليه إيران وبلجيكا برصيد نقطتين، ثم نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

وقال الدرندلي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN : لاعبو المنتخب الوطني لا يفكرون في الأمور المالية والمكافآت، وأي لاعب يتمنى تمثيل منتخب بلاده في المحافل العالمية الكبرى وعلى رأسها كأس العالم.

وواصل : اتحاد الكرة قرر تحفيز اللاعبين بمكافآت استثنائية بعد تحقيق أول فوز مصري في تاريخ المونديال، وذلك من أجل مواصلة الانتصارات في المباريات المقبلة.

واختتم الدرندلي تصريحاته: محمد صلاح قائد حقيقي للمنتخب الوطني، ويلعب دوراً كبيراً في معسكر الفراعنة داخل وخارج الملعب، وهو قدوة لبقية اللاعبين، وأحد أفضل النجوم في تاريخ كرة القدم وليس في مصر فقط.