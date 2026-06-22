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اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على دعم المنتخب الوطنى فى كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على دعم المنتخب الوطنى فى كأس العالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبدالله هشام

تقدم المهندس هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، والجهاز الفني، ولاعبو المنتخب الوطني الأول، وأعضاء بعثة المنتخب المشاركة في كأس العالم 2026، بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تهنئته الكريمة ودعمه المتواصل للشباب المصري في مختلف المجالات.


وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه على أن هذا الدعم الكبير يمثل حافزًا قويًا لمواصلة العمل والعطاء، وأن المنتخب الوطني سيبذل قصارى جهده من أجل تشريف الكرة المصرية ورفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل القارية والدولية، تحقيقًا لتطلعات الجماهير المصرية العظيمة، واستكمالًا لمسيرة الإنجازات التي تعكس مكانة مصر وريادتها الرياضية 

فوز مصر على نيوزيلندا 

حقق منتخب مصر فوزًا كبيرا على منافسه نيوزيلندا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، ليحصد الفراعنة ثلاث نقاط ثمينة تعزز من حظوظهم في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة السابعة برصيد أربع نقاط، يليه منتخبا إيران وبلجيكا برصيد نقطتين لكل منهما، بينما يحتل منتخب نيوزيلندا المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة 
ويواجه منتخب مصر منافسه إيران في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 والتي ستحسم تأهل الفراعنة بشكل رسمي لدور الـ32 .

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وإيران يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة صباحاً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب مدينة سياتل الأمريكية.

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