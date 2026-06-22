عضو باتحاد الكرة: التجديد لحسام حسن من المسلمات.. ونتطلع لانتصارات أكثر بالمونديال

أبدى مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، سعادته بفوز منتخب مصر على نيوزيلندا، بثلاثية مقابل هدف، ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وقال مصطفى أبو زهرة: "الجميع في غاية السعادة لفرحة الشعب المصري، وأشكر الجماهير بشكل كبير، عندما تم اطلاق يا حبيبتي يا مصر في الملعب وجدنا دعم كبير من الشعب".

وأضاف: "لا نسعى إلى هذا الفوز فقط، بل نسعى إلى عدد كبير من الفوز في كأس العالم".

وتابع: "نتمنى أن يذهب منتخب مصر بعيدا في كأس العالم مع حسام حسن".

واختتم: "التجديد لحسام حسن من المسلمات.. ولكن لم نتحدث حاليا معه".

انتصار مهم

وحقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي (3 – 1) في المواجهة التي شهدها ملعب بي سي بليس بمدينة فانكوفر الكندية ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السابعة في النسخة رقم 23 للبطولة.

وأحرز فين سورمان قلب الدفاع هدف التقدم للمنتخب النيوزيلندي في الدقيقة 15 من ضربة رأس بعد أن تلقى عرضية من ركنية نفذها تيم باين .

وأدرك مصطفى زيكو التعادل في الدقيقة 58 بعد أن تلقى عرضية نموذجية من محمد هاني قابلها بضربة رأس ولا أروع في سقف مرمى كروكومب وهو الهدف الدولي الثالث له في رابع مباراة له بقميص منتخب مصر .

وعند الدقيقة 67 رجح القائد محمد صلاح كفة الفراعنة وصدر الفرحة لأكثر من 100 مليون مصري ودخل التاريخ أيضاً بعد أن سجل ثالث أهدافه في كأس العالم منفرداً بصدارة الهدافين .

وأضاف البديل محمود حسن تريزيجيه الهدف الثالث في الدقيقة 82 بضربة رأس من الوضع طائراً بعد أن تلقى عرضية من ركنية نفذها صلاح بنفسه ليضمن المنتخب تحقيق أول فوز له فى تاريخ بطولات كأس العالم .