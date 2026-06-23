في موجة الحر.. لماذا يبدو الإنترنت أبطأ رغم أن الإشارة لم تتغير؟

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تتكرر الشكوى ذاتها في كثير من المنازل، الإنترنت أبطأ من المعتاد، ومقاطع الفيديو تتوقف للحظات، والاجتماعات الإلكترونية تصبح أكثر إزعاجا.

وبينما يعتقد البعض أن الحرارة تضعف إشارة الواي فاي نفسها، تكشف الحقيقة عن قصة مختلفة تدور خلف الكواليس، داخل الأجهزة التي تدير شبكاتنا المنزلية.

الحرارة ليست عدو الإنترنت المباشر

في الأيام شديدة الحرارة، يبدو وكأن الإنترنت يتأثر بالمناخ مثل البشر تمامًا، لكن من الناحية التقنية لا تتأثر موجات الواي فاي أو إشارات الإنترنت بدرجات الحرارة المرتفعة بشكل مباشر. فهذه الإشارات تعتمد على موجات راديوية مصممة للعمل في ظروف بيئية مختلفة دون أن تفقد كفاءتها بسبب الحر أو البرد.

لكن إذا كانت الإشارة نفسها سليمة، فمن أين تأتي المشكلة؟

الراوتر البطل الخفي الذي يواجه الحرارة حيث تكمن الإجابة في جهاز الراوتر، القلب النابض للشبكة المنزلية. فهذا الجهاز يعمل على مدار الساعة، ويولد حرارة بشكل طبيعي أثناء تشغيله. وعندما ترتفع حرارة الجو المحيط به، أو يوضع في مكان مغلق أو معرض لأشعة الشمس المباشرة، تبدأ حرارته الداخلية في الارتفاع إلى مستويات قد تؤثر على أدائه.

وعند وصول الراوتر إلى درجات حرارة مرتفعة، تقوم أنظمته الداخلية تلقائيًا بتقليل الأداء لحماية المكونات الإلكترونية من التلف. وهنا تبدأ أعراض المشكلة بالظهور في صورة بطء الإنترنت أو انقطاع الاتصال بشكل متكرر أو ضعف استجابة الشبكة.

كيف يحمي الراوتر نفسه؟

تحتوي معظم أجهزة الراوتر الحديثة على أنظمة حماية حرارية ذكية، صُممت للحفاظ على سلامة المكونات الداخلية وعندما تتجاوز الحرارة الحدود الآمنة، لا يتعرض الجهاز عادةً للتلف الفوري، لكنه يخفّض قدراته التشغيلية مؤقتًا كإجراء وقائي.

وفي بعض الحالات، قد يعيد الراوتر تشغيل نفسه تلقائيًا لاستعادة الاستقرار والعودة إلى العمل بصورة طبيعية.

أماكن خاطئة ترفع حرارة الجهاز

تزداد احتمالات تراجع أداء الإنترنت عندما يُوضع الراوتر داخل الأدراج أو الزوايا الضيقة أو بالقرب من الأجهزة التي تولد حرارة مثل أجهزة التلفاز وأجهزة الألعاب والشواحن الكهربائية كما يُعد تعريضه المباشر لأشعة الشمس من أسرع الطرق التي تؤدي إلى ارتفاع حرارته.

خطوات بسيطة لإنترنت أكثر استقرارًا

لضمان أفضل أداء خلال فصل الصيف، ينصح الخبراء بوضع الراوتر في مكان مفتوح جيد التهوية، بعيدًا عن مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

كما يُفضل ترك مساحة كافية حوله تسمح بتدفق الهواء بحرية، مع إعادة تشغيله بشكل دوري لتجديد الاتصال وتفريغ الذاكرة المؤقتة.

تأثيرات أخرى لا ننتبه إليها

لا تتوقف القصة عند الراوتر فقط فخلال موجات الحر يزداد استخدام الإنترنت داخل المنازل مع بقاء أفراد الأسرة لفترات أطول في الأماكن المغلقة، ما يفرض ضغطًا إضافيًا على الشبكات كذلك تتأثر الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب بارتفاع الحرارة، فتنخفض كفاءتها التشغيلية، وهو ما ينعكس على تجربة التصفح وجودة الاتصال.

المشكلة في الأجهزة لا في الإشارة

لا يمكن اتهام حرارة الصيف بإضعاف الإنترنت بشكل مباشر، لكنها تؤثر على البيئة التشغيلية للأجهزة المسؤولة عن توزيع الاتصال وبينما تواصل موجات الحر فرض تحدياتها، يبقى الحفاظ على تهوية الراوتر ووضعه في المكان المناسب أحد أسرار الحصول على اتصال مستقر وسريع حتى في أكثر الأيام سخونة.