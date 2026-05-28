احم نفسك .. أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي

بغض النظر عن نوع جهاز التوجيه الذي لديك، فإن تغيير كلمة المرور الخاصة بك لن يستغرق سوى بضع دقائق فهو يعد أسهل بكثير مما تظن فإذا مر وقت طويل منذ أن قمت بتعديل جهاز الراوتر الخاص بك، فربما يكون الأمر أسهل مما كان عليه في المرة الأخيرة التي حاولت فيها فبالإضافة إلى ذلك، فإن الحفاظ على كلمة مرور قوية لشبكة Wi-Fi في منزلك أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يواصل العديد منا العمل من المنزل وستساعد كلمة المرور الجيدة في الحفاظ على أمان أجهزتك فإذا كنت تحاول اختيار كلمة مرور قوية وتذكرها بشكل مناسب، فراجع هذه القواعد التسع لكلمات المرور الآمنة

أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي

البحث عن أسرع طريقة لتغيير باسورد الواي فاي واحدة من اهتمامات ملايين الأشخاص الذين تتعرض شبكات الإنترنت الخاصة بهم إلى الاختراق ويمكن تغيير باسورد الواي فاي عن طريق اتباع عدد من الخطوات السهلة

- أولا ، يجب التأكد من توصيل الإنترنت.

- وفقا لموقع theverge. يمكنك الدخول على صفحة الإعدادت الخاصة بالراوتر، ثم القيام بتسجيل كلا من كلمة المروة وكلمة السر وكلاهما مدونين خلف الراوتر ثم عليك الذهاب للضغط على المربع الموجود أمام كلمة WPA- pre shared Key وذلك للقيام بتغير الرقم السري، مع الحرص على أن يتكون من كلا من حروف وأرقام ورموز وفي هذه الخطوة، يمكنك الضغط على كلمة «Maintenance» في اليسار، ثم إدخال الرقم السري القديم، والجديد، والقيام بتأكيده مرة أخرى ثم القيام بالضغط على حفظ

على الحانب الآخر يمكنك تغير باسورد الواي فاي، من هاتفك من خلال التأكد من اتصالك بشبكة الواي فاي ثم فتح متصفح جوجل كروم، ثم القيام بتدوين في شريط عنوان المتصفح الرقم التالي: 192.168.1.1 وفي هذه الخطوة عليك أدخال اسم المستخدم والباسورد الافتراضي للراوتر، وكلاهما مدونين خلف جهاز الراوتر ثم عليك بعد ذلك إلى الانتقال إلى قائمة «Basic»، الموجودة على يسار الصفحة، ثم القيام بالضغط على خيار WLAN والمخصص للقيام بضبط إعدادات الواي فاي ثم عليك اضغط على المربع الموجود أمام WPA pre-shared key وكتابة الباسورد الجديد