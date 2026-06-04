أخبار التكنولوجيا| حيلة ذهبية لتحسين أداء الواي فاي في ثوانٍ.. واتساب يختبر ميزة جديدة تكشف الرسائل المشبوهة قبل ما ترد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يبحث الكثير من المستخدمين عن أرخص هواتف آيفون في مصر للاستمتاع بنظام iOS وتجربة هواتف آبل المميزة دون الحاجة إلى دفع مبالغ كبيرة، ومع ارتفاع أسعار هواتف آيفون خلال السنوات الأخيرة، أصبحت فئة أرخص هواتف آيفون في مصر من أكثر الفئات التي تشهد إقبالا كبيرا سواء في سوق الجديد أو المستعمل.

كشفت شركة أوبو Oppo، خلال الشهر الماضي عن هاتفي Reno 16 وReno 16 Pro في السوق الصينية، وفي الوقت ذاته ظهرت النسخ العالمية من الجهازين على عدد من منصات الاعتماد والشهادات في عدة دول.

يعد جهاز الراوتر من الأجهزة التي تعمل غالبا في الخلفية دون أن يوليها المستخدم اهتماما كبيرا، إلى أن تظهر مشكلة في الاتصال بالإنترنت، وفي معظم الحالات، يكون الحل الأسرع والأكثر شيوعا هو إعادة تشغيل الجهاز، لكن يبقى السؤال: كم مرة ينبغي إعادة تشغيل الراوتر للحفاظ على أفضل أداء؟.

كشفت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج تستعد لإجراء تحسينات بارزة على سلسلة هواتفها القابلة للطي القادمة، مع توقعات بأن يقدم هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra ترقية طال انتظارها في جانب البطارية وسرعة الشحن.

أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم "Football Central 2026"، وهي منصة مخصصة لعشاق كرة القدم تتيح متابعة أخبار ومحتوى بطولة كأس العالم 2026 مباشرة من داخل التطبيق.

مع إطلاق سلسلة آيفون 15، تخلت آبل عن منفذ Lightning لصالح USB-C، في خطوة قربت هواتف iPhone من معيار موحد اعتمدته معظم الأجهزة الحديثة، لكن المفاجأة أن الشركة لم تكتفِ بتغيير المنفذ، بل حولته إلى ميزة عملية تجعل الهاتف بمثابة مصدر شحن متنقل لأجهزة أخرى.



كم ستدفع وماذا ستحصل؟.. كل ما تحتاج معرفته عن اشتراك ميتا Meta One

كشفت شركة ميتا عن توسع جديد في استراتيجية الاشتراكات الخاصة بها، حيث بدأت في اختبار حزم مدفوعة تحت مظلة خدماتها عبر تطبيقات فيسبوك وواتساب وإنستجرام، إلى جانب تجربة حلول جديدة مرتبطة بمساعدها الذكي Meta AI.

كشفت شركة هونر Honor، عن معلومات جديدة حول هاتفها الروبوتي القادم Robot Phone الذي تم عرضه لأول مرة خلال معرض MWC 2026، موضحة رؤيتها لهذا الجهاز الذي يركز بشكل أساسي على إعادة تعريف تجربة تصوير الفيديو عبر الهواتف الذكية.

تعمل شركة واتساب على تطوير ميزة جديدة تركز على تعزيز الخصوصية والأمان، بهدف مساعدة مستخدمي أندرويد على اكتشاف محاولات الاحتيال قبل التفاعل معها، وذلك من خلال تحليل الرسائل الواردة من جهات غير معروفة وتحذير المستخدم من المحتوى المشبوه.