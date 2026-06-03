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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إعادة تشغيل الراوتر.. حيلة ذهبية لتحسين أداء الواي فاي في ثوانٍ

إعادة تشغيل الراوتر
إعادة تشغيل الراوتر
شيماء عبد المنعم

يعد جهاز الراوتر من الأجهزة التي تعمل غالبا في الخلفية دون أن يوليها المستخدم اهتماما كبيرا، إلى أن تظهر مشكلة في الاتصال بالإنترنت، وفي معظم الحالات، يكون الحل الأسرع والأكثر شيوعا هو إعادة تشغيل الجهاز، لكن يبقى السؤال: كم مرة ينبغي إعادة تشغيل الراوتر للحفاظ على أفضل أداء؟.

يري العديد من الخبراء أن إعادة تشغيل الراوتر مرة واحدة شهريا قد تكون خطوة مفيدة لضمان عمله بكفاءة، فعملية إعادة التشغيل تسمح للجهاز بمسح الذاكرة المؤقتة Cache وإعادة تحميل نظام التشغيل الداخلي بالكامل، ما يساعد على إنهاء العمليات العالقة وإعادة تشغيل الخدمات الشبكية من جديد.

وتسهم هذه الخطوة في معالجة عدد من المشكلات الشائعة، مثل بطء الاتصال أو انقطاعه بشكل متكرر، شريطة ألا يكون سبب المشكلة خارجيا، كوجود عطل لدى مزود خدمة الإنترنت أو ازدحام في الشبكة.

الطريقة الصحيحة لإعادة تشغيل الراوتر

على الرغم من أن بعض أجهزة الراوتر مزودة بزر مخصص للتشغيل والإيقاف، فإن الطريقة الأكثر فعالية لإعادة التشغيل تتمثل في فصل الجهاز عن مصدر الكهرباء لمدة لا تقل عن 30 ثانية، ثم إعادة توصيله مرة أخرى. 

وتؤدي هذه العملية إلى تنفيذ دورة طاقة كاملة Power Cycle، ما يضمن حذف البيانات المؤقتة وإعادة تشغيل جميع العمليات والخدمات الشبكية بشكل كامل.

ويؤكد المختصون أن المستخدمين لا يحتاجون إلى إعادة تشغيل الراوتر بشكل متكرر كل بضعة أيام، إذ ينظر إلى هذه العملية باعتبارها إجراء وقائيا لتحسين الأداء وليس مهمة يومية. 

كما ينصح بإجراء اختبار سرعة للإنترنت بين الحين والآخر للتأكد من أن الجهاز يوفر السرعات التي يشترك بها المستخدم لدى مزود الخدمة.

ماذا لو استمرت المشكلة؟

إذا لم تنجح عدة محاولات لإعادة تشغيل الراوتر في حل مشكلات الاتصال، فقد يكون الوقت قد حان للبحث عن أسباب أخرى محتملة، سواء داخل الشبكة المنزلية أو لدى مزود الخدمة.

وتوفر العديد من أجهزة الراوتر الحديثة إمكانية إعادة التشغيل عن بعد عبر التطبيقات المخصصة للهواتف الذكية، فيما تسمح بعض الطرازات بجدولة عمليات إعادة تشغيل تلقائية في أوقات محددة، مثل ساعات الليل أو أثناء غياب المستخدمين عن المنزل، للحفاظ على استقرار الأداء دون التأثير على الاستخدام اليومي.

إعادة التشغيل ليست إعادة ضبط المصنع

من المهم التمييز بين إعادة تشغيل الراوتر وإعادة ضبطه إلى إعدادات المصنع. فإعادة التشغيل Restart، التي تقتصر على إيقاف الجهاز وتشغيله مجددا، بينما تؤدي عملية إعادة الضبط Reset، التي تؤدي إلى حذف جميع الإعدادات وإعادة الجهاز إلى حالته الأصلية كما كان عند الشراء.

ولهذا السبب، لا ينصح باستخدام زر إعادة الضبط إلا كخيار أخير عند مواجهة مشكلات تقنية متقدمة تتطلب إعادة تهيئة الجهاز بالكامل.

3 طرق سهلة لإعادة تشغيل الراوتر

تعد إعادة تشغيل الراوتر من أبسط الخطوات التي يمكن أن تساعد في حل مشكلات الاتصال بالإنترنت وتحسين استقرار شبكة الواي فاي، ويمكن للمستخدمين تنفيذ هذه العملية بثلاث طرق رئيسية، تختلف بحسب نوع الجهاز والإمكانات المتاحة.

1. إعادة التشغيل عبر زر الطاقة:

إذا كان الراوتر مزودا بزر تشغيل وإيقاف، يمكن إعادة تشغيله بسهولة من خلال:

- الضغط على زر الطاقة لإيقاف الجهاز.
- الانتظار لمدة لا تقل عن 60 ثانية.
- الضغط على الزر مرة أخرى لإعادة تشغيل الراوتر.
 

2. فصل الراوتر عن مصدر الكهرباء:

تعد هذه الطريقة الأكثر شيوعا وفعالية، وتشمل:

- فصل الراوتر عن مصدر الطاقة.
- الانتظار لمدة دقيقة كاملة.
- إعادة توصيل الجهاز بالكهرباء وتشغيله.

3. إعادة التشغيل عبر التطبيق:

توفر العديد من شركات الإنترنت وتطبيقات إدارة الشبكات إمكانية إعادة تشغيل الراوتر عن بعد من خلال الهاتف الذكي، وذلك عبر:

- فتح تطبيق مزود خدمة الإنترنت.
- الانتقال إلى قسم الأجهزة أو المعدات (Devices أو Equipment).
- اختيار الراوتر أو البوابة الشبكية (Gateway).
- الضغط على خيار إعادة التشغيل (Restart).
- اتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة لإتمام العملية.

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