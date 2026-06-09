بدون برامج.. 4 طرق سحرية لمعرفة باسوورد الواي فاي عند نسيانه

يبحث العديد من المستخدمون عادة عن بعض الطرق التي تساعدهم على فتح شبكة واي فاي Wi-Fi المغلقة وذلك بدون باسوورد أو الحاجة إلى فتح الراوتر، وأحيانا قد ينسون الباسوورد الخاص بالشبكة لديهم، لذلك إليك كيفية توصيل هاتف بشبكة Wi-Fi في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة به.

شبكة Wi-Fi

توجد العديد من الطرق للقيام بمحاولة فتح ال Wi-Fi باستخدام تطبيقات مخصصة لذلك، ولكن يعد من الممكن أن يضر بجهازك لأن البرامج والتطبيقات المستخدمة فيذلك غالباً ما تتضمن بعض الفيروسات والبرامج الضارة، التي يستخدمها الهاكرز وذلك للوصول إلى بيانات المستخدمين ومعلومات الدفع.

كيفية فتح شبكة Wi-Fi بدون باسوورد

على الرغم من أن بعض هواة الكمبيوتر والإنترنت يرددون وجود رقم Wi-Fi سري لفتح شبكات Wi-Fi، ولكن يعد هذا غير صحيح بالمرة وإذا اتبعت أي شرح مثل هذا فلن تصل إلى ما يفيدك لأن الغرض يعد الضغط على رابط لموقع إعلانات بهدف الربح أو الضغط على رابط تحميل لأحد البرامج الضارة التي ستضر بجهازك عاجلاً أم آجلاً.

و فإذا كنت تبحث عن طريقة سهلة ورسمية يمكنك من خلالها فتح شبكة Wi-Fi مغلقة بدون باسورد أو برنامج.

فتح شبكة Wi-Fi بدون برامج

تعتبر هذه أفضل الطرق المجربة وستساعدك على فتح شبكاتWi-Fiالمغلقة القريبة منك لتصفح الإنترنت

عليك الدخول إلى إعدادات Wi-Fi هاتفك الذكي.

قم باختير أي شبكة Wi-Fi قريبة منك، وتأكد من أن إشارتها قوية .

اضغط خيار إضافة شبكة جديدة، والصق اسم الشبكة في المكان المحدد.

\اكتب كلمة المرور الخاصة بالشبكة

قم بكتابة "admin" في مكان كلمة المرور.

االضغط على إعدادات IP ويجب أن يكون لديك تحديد ثابت.

بعد تحويلك إلى صفحة بها العديد من الخيارات، في خيار IP Address ادخل رمز 168.1.5.

بعد الإنتهاء من الخطوات قم بتأكيد الاتصال من خلال زر Connect الموجود في وانتظر حتى يتم الاتصال بالشبكة