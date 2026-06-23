أخبار التوك شو| أسرة حسام حسن في ضيافة قناة النهار اليوم.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار وحالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

بعد اكتساح نيوزيلندا.. أسرة حسام حسن في ضيافة قناة النهار اليوم

يستضيف برنامج «الستات» المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامية سهير جودة، في الثالثة عصرا اليوم، الثلاثاء، أسرة الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

وخلال اللقاء ستكشف أسرة الكابتن حسام حسن، جوانب إنسانية وأسرية من حياة العميد لأول مرة في هذه الحلقة الاستثنائية.



200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة ما يتم بخصوص بطاقات التموين وحذف الفئات غير المستحقة، والتي تمتلك سيارات غالية الثمن، أو يعيشون في مدن مميزة، أو من يمتلكون أراضي كثيرة.

وقد أكد الإعلامي أحمد دياب، أن وزارة التموين تعمل على توصيل الدعم للمستحقين، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك فقرة للحديث عن التموين الذي يشغل بال الكثيرين بعد التصريحات الأخيرة من مسئولي التموين بأن هناك حذفا لغير المستحقين من بطاقات التموين.



اعرف حقك.. قائمة الإجازات الرسمية في مصر بعد 30 يونيو

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بدلاً من يوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو وفقاً لما نقلته قناة الأولي المصرية.

ويشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.



4.6 مليون مواطن.. برلماني يزف خبرا سارا بشأن العدادات الكودية

تعتبر أزمة العدادات الكودية من أبرز الملفات الخدمية التي تشغل اهتمام ملايين المواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتباطها المباشر بفواتير استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع الوحدات السكنية من خلال التصالح.



ناقد رياضي: محمد صلاح وحسام حسن وراء تحول أداء المنتخب أمام نيوزيلندا

أكد الناقد الرياضي نصر أبو المجد أن الجميع يجب أن يثق في قدرات المنتخب المصري، وأن يدرك أننا نمتلك فريقًا قادرًا على تحقيق الإنجازات، مشيرًا إلى أن ما حققه المنتخب تسبب في حالة من السعادة لدى الجماهير العربية.

وأضاف الناقد الرياضي، خلال حواره ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن الجماهير في مختلف الدول العربية سعيدة بما يقدمه المنتخب المصري، إلى جانب النتائج الإيجابية التي تحققها المنتخبات العربية في البطولة.

وأشار إلى أن أداء المنتخب المصري أمام منتخب نيوزيلندا اختلف بشكل كبير في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول، حيث نجح المنتخب في تسجيل ثلاثة أهداف، مؤكدًا أن ذلك جاء بعد توجيهات فنية من حسام حسن المدير الفني للمنتخب، ومحمد صلاح قائد الفريق.

ولفت إلى أن حسام حسن أوصل للاعبين رسالة واضحة مفادها أنه لا يقبل التسبب في إحباط الجماهير المصرية، وأن أي لاعب لا يؤدي دوره بالشكل المطلوب سيكون عرضة للاستبدال.

وأوضح أن المدير الفني طالب اللاعبين بالاعتماد على التمريرات الأرضية السريعة، كما طلب محمد صلاح من حسام حسن التحدث مع اللاعبين لتحفيزهم، مؤكدًا أن قائد المنتخب شدد على ضرورة أن يقدم كل لاعب أقصى ما لديه داخل الملعب، وأن يكون هناك تعاون وثنائيات فعالة بين اللاعبين لتحقيق أفضل أداء.



شعبة المخابز تزف أخبارا سارة بشأن الدعم النقدي.. فيديو

يتابع جميع المواطنين خلال الفترة الأخيرة، وتحديدا من يحصلون على دعم تمويني وخبز مدعم، تفاصيل ما يحدث بخصوص الدعم العيني والنقدي، وما هو المتوقع خلال الفترة المقبلة بخصوص هذا الأمر.

أكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، أن التوجه نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي للخبز يستهدف تطوير آلية تقديم الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة أكبر، مع الحفاظ على حقوق المواطنين المستفيدين من بطاقات التموين.



الأرصاد تعلن انتهاء الهدنة المناخية.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية انتهاء فترة الاعتدال النسبي التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، متوقعة بدء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء 23 يونيو 2026، بالتزامن مع منتصف شهر بؤونة، أحد أكثر شهور العام حرارة وفقًا لما نقلته القناة الأولى.

وأوضحت الهيئة أن الأجواء ستكون معتدلة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن تتحول إلى حارة رطبة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما تسجل محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.



الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة انخفاضات كبيرة في الأسعار، وأن المتخصصين ومسئولي شعبة الذهب ينصحون المواطنين بسرعة الشراء في هذا التوقيت، وذلك بعد أن انخفض سعر الذهب عيار 21 لأقل من 6000 جنيه.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الثلاثاء 23 يونيو 2026.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 49.86 جنيه

سعر الشراء: 49.76 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 57.08 جنيه

سعر الشراء: 56.96 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 66.00 جنيه

سعر الشراء: 65.88 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.28 جنيه

سعر الشراء: 13.25 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 13.57 جنيه

سعر الشراء: 13.54 جنيه.



بـ60 جنيهًا..تراجع أسعار الدواجن اليوم والشعبة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الهرمونات

شهدت أسعار الدواجن بمختلف أنواعها تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والبيانات الرسمية المعلنة، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة الأسعار في الأسواق والمحال التجارية، خاصة مع زيادة الإقبال على شراء اللحوم البيضاء باعتبارها أحد البدائل الاقتصادية للحوم الحمراء.

وجاء الانخفاض ليشمل الفراخ البيضاء والبلدي، سواء على مستوى المزارع أو للمستهلك النهائي، في ظل حالة من التذبذب التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

الفراخ البيضاء تتراجع للمستهلك وتسجل 77 جنيهًا للكيلو.

سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك نحو 77 جنيهًا، منخفضًا جنيهًا واحدًا مقارنة بالأسعار السابقة، فيما تراوحت الأسعار داخل الأسواق والمحال التجارية بين 65 و120 جنيهًا للكيلو، وفقًا لاختلاف المناطق ومستويات العرض والطلب.

كما بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 60 جنيهًا، وهو السعر الذي يتم التعامل به داخل المزارع قبل إضافة تكاليف النقل والتوزيع وهوامش الربح.