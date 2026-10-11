اعلن الكابتن احمد سامي المدير الفني للنادي المصري تشكيل الفريق لمباراة القناة.

وضمت قائمة المصري الاساسية محمود حمدي لحراسة المرمى ، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، محمد شكري لخط الظهر ، يتقدمهم الثنائي محمد مخلوف ، حسن علي كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، فيما يلعب الثلاثي عبد الرحيم دغموم ، حسين فيصل ، عبد الرحمن الزياني كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد منذر طمين.

تعرف على تشكيل المصري لمباراة القناة

قائمة بدلاء المصري

عصام ثروت ، مصطفى العش ، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، خير الدين طوال ، أحمد القرموطي، علي سليمان، محمد الشامي ، صلاح محسن.