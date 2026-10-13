حي العجوزة ينفذ أعمال الإنارة أسفل كوبري أكتوبر بشارع النيل في اتجاه الكيت كات

نفذ حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، أعمال الإنارة أسفل كوبري أكتوبر بشارع النيل في اتجاه الكيت كات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم، نائب المحافظ، وبمتابعة وإشراف الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود حي العجوزة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى الإضاءة ورفع كفاءة منظومة الإنارة بالمنطقة، بما يسهم في تعزيز الشعور بالأمان، وتحسين مستوى الرؤية ليلا، وتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

ويواصل حي العجوزة تنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمات والمرافق، في إطار الحرص على تحسين المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وتحقيق بيئة آمنة ومناسبة للمواطنين.