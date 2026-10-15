يبدأ اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026 صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أكتوبر، للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على مواجهة الأعباء المعيشية.

ويترقب المستفيدون موعد إتاحة المستحقات الشهرية، إلى جانب رغبة المتقدمين الجدد في معرفة موقف طلباتهم وإمكانية انضمامهم إلى البرنامج.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أكتوبر 2026

من المقرر بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر اعتبارًا من اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، وفقًا للموعد المعلن للصرف الشهري، مع إتاحة الاستعلام الإلكتروني عن حالة بطاقات المستفيدين.

ويستفيد من البرنامج نحو 4.7 مليون أسرة، بما يقارب 18 مليون مواطن، وفقًا لتقارير صحفية نشرت بشأن مستحقي الدعم النقدي.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية للاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة، ويمكن للمواطنين استخدامها لمعرفة موقف البطاقة وقيمة الاستحقاق، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط الرسمي: https://tk.moss.gov.eg/ اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك». إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا لصاحب بطاقة الدعم. الضغط على «استعلام». الاطلاع على نتيجة الاستعلام والبيانات المعروضة بشأن حالة البطاقة.

كيفية الاستعلام عن الأسماء الجديدة في تكافل وكرامة 2026

يمكن للمتقدمين الجدد استخدام البوابة الرسمية للاستعلام عن موقفهم، من خلال إدخال الرقم القومي واتباع خطوات الاستعلام السابقة.

وتظهر نتيجة الاستعلام وفقًا للبيانات المسجلة على النظام، وقد توضح حالة البطاقة وما إذا كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة، مع بيان السبب عند توافره.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

ويمكن للمواطنين الاستعلام عن موقفهم من برنامج "تكافل وكرامة" بالرقم القومي، من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لخدمات البرنامج، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لخدمات برنامج تكافل وكرامة.

اختيار خدمة الاستعلام عن المستفيدين.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بصورة صحيحة.

الضغط على أيقونة "استعلام".

ظهور نتيجة الاستعلام وبيان حالة بطاقة الدعم وموقف المستفيد من الصرف.

وتوضح نتيجة الاستعلام حالة بطاقة الدعم، سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة، إلى جانب البيانات المتعلقة بموقف المواطن من الحصول على الدعم.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستفيدين صرف مستحقاتهم من خلال منافذ الصرف المتاحة والمرتبطة ببطاقاتهم، والتي تشمل ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد ومنافذ صرف مستحقات بطاقات ميزة، وفقًا للوسائل المتاحة لكل مستفيد.

رقم شكاوى واستفسارات تكافل وكرامة

في حالة مواجهة مشكلة في الاستعلام أو وجود شكوى بشأن البطاقة أو الاستحقاق، يمكن الرجوع إلى بوابة الاستعلام والشكاوى الرسمية، أو التواصل مع الخط الساخن لبرنامج تكافل وكرامة على رقم 19680.

ويُنصح المتقدمون الجدد بمتابعة القنوات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي لمعرفة أي تحديثات تتعلق بالقبول أو استكمال المستندات المطلوبة.



الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة

يتطلب التقديم في برنامج تكافل وكرامة تجهيز مجموعة من المستندات الرسمية، التي تساعد في استكمال إجراءات دراسة الطلب وإثبات أحقية المواطن في الحصول على الدعم.

وتشمل هذه الأوراق صورة سارية لبطاقة الرقم القومي، وصور شهادات ميلاد الأبناء، وقسيمة الزواج أو الطلاق حسب الحالة الاجتماعية.

كما يجب تقديم تقرير طبي معتمد في حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المستندات التي تثبت محل الإقامة، وأي أوراق إضافية قد تطلبها الوحدة الاجتماعية أثناء دراسة الملف.

ويجب أن تكون جميع البيانات المقدمة صحيحة ومحدثة، لأن أي معلومات غير دقيقة قد تؤدي إلى رفض الطلب أو وقف صرف الدعم لاحقًا.

أماكن تقديم طلبات تكافل وكرامة

يتم تقديم طلبات الاشتراك في البرنامج من خلال الوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة المواطن، حيث يقوم الموظفون المختصون باستلام المستندات ومراجعتها.

وبعد تقديم الطلب، تبدأ مرحلة البحث الاجتماعي، التي تهدف إلى التحقق من مدى استحقاق الأسرة للدعم، من خلال زيارة ميدانية وجمع البيانات الخاصة بالحالة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي حالة استيفاء جميع الشروط، يتم إدراج المواطن ضمن قوائم المستفيدين، وإصدار بطاقة الصرف الخاصة به وفقًا للإجراءات المتبعة.