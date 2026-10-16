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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| لماذا تقاضي 8 ولايات أمريكية شركة أوبن إيه آي؟.. واتساب يطلق ميزة ثورية تقلب قواعد المكالمات

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

عاصفة قضائية تضرب ChatGPT.. لماذا تقاضي 8 ولايات أمريكية شركة «أوبن إيه آي»؟
 

رفعت 8 ولايات أمريكية دعاوى قضائية منفصلة ضد شركة “أوبن إيه آي” OpenAI، متهمة روبوت الدردشة ChatGPT بتعريض الأطفال لمخاطر نفسية وصحية محتملة، وتضليل أولياء الأمور بشأن سلامة المنصة، في تصعيد جديد للضغوط القانونية على الشركة بسبب ممارساتها المتعلقة بحماية المستخدمين.


بنفس اسم «كروم» وأيقونته.. تطبيق مزيف يتجاوز دفاعات جوجل ويتسلل إلى متجر «بلاي»
 

في اختراق لافت لإجراءات الأمان بمتجر جوجل بلاي؛ تمكن تطبيق مزيف من انتحال هوية متصفح كروم Chrome، مستقطبا أكثر من 100 ألف عملية، تثبيت قبل إزالته من المتجر. 

بدون إنشاء حساب أو تحميل.. واتساب يطلق ميزة ثورية تقلب قواعد المكالمات

أعلن تطبيق واتساب، عن إطلاق ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مع أشخاص لا يمتلكون حسابا على التطبيق أو لم يثبتوه على هواتفهم، وذلك عبر روابط دعوة تتيح الانضمام إلى المكالمات من خلال متصفح الإنترنت، في خطوة تستهدف تسهيل الاجتماعات والعمل عن بعد والتواصل مع مستخدمين من خارج شبكة جهات الاتصال المعتادة.

ضربة تهدد طموحات OpenAI.. آبل تتحرك لوقف مشروع الأجهزة الذكية السري

تقترب شركة آبل، من تحقيق انتصار قضائي مهم في مواجهتها مع شركة “أوبن إيه آي”، بعدما أشار قاض اتحادي أمريكي إلى احتمال كبير لإصدار أمر قضائي أولي يمنع الشركة المطورة لـChatGPT من استخدام أسرار تجارية وتقنيات سرية يزعم أن مهندسين سابقين في آبل نقلوها إلى الشركة.

الوجه المظلم للتكنولوجيا.. ابتكارات غيرت العالم وأخرى خلفت مخاطر مميتة

 

رغم إسهام التكنولوجيا والاكتشافات العلمية في تحسين حياة البشر، فإن بعض الابتكارات التي ظهرت عبر التاريخ تسببت في أضرار صحية وبيئية خطيرة، لم تتضح إلا بعد سنوات من استخدامها.

لا تتسرع.. 7 مزايا في آيفون ديو و4 عيوب تدفعك إلى تجنب الشراء

مع اقتراب فتح باب الطلبات المسبقة لهاتف آيفون ديو، تتجه الأنظار إلى أول هاتف قابل للطي من آبل، والذي يجمع بين تجربة الآيفون التقليدية وشاشة كبيرة أقرب إلى الأجهزة اللوحية.


خلل في البلوتوث ومشكلات أخرى.. تحديث One UI 9 يثير شكاوى مستخدمي سامسونج

واجه تحديث One UI 9 الجديد من سامسونج شكاوى متزايدة من بعض مستخدمي هواتف Galaxy، بعد رصد خلل في البلوتوث إلى جانب مشكلات أخرى تتعلق بأداء النظام ووظائفه، ما يثير تساؤلات حول استقرار التحديث ومدى انتشاره بين الأجهزة.

لا تشتر آيفون ديو قبل معرفة هذه الأسعار.. آبل تكشف تكاليف إصلاح صادمة

كشفت آبل عن تكاليف إصلاح هاتف آيفون ديو القابل للطي للمستخدمين الذين لا يمتلكون باقة الحماية AppleCare+، مع وصول تكلفة إصلاح بعض الأضرار إلى 1499 دولارا في الولايات المتحدة، ما يضع المستخدمين أمام تكاليف إضافية محتملة بعد شراء الهاتف.

لكتم المحادثات وإخفاؤها بجدول زمني.. تحديث جديد في واتساب بلس

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة لمشتركي الباقة المدفوعة WhatsApp Plus، تتيح تحديد مواعيد مخصصة لاستقبال إشعارات قوائم المحادثات، مع إمكانية كتم المحادثات أو إخفائها تلقائيا خارج الأوقات المحددة، بما يمنح المستخدمين تحكما أكبر في إدارة الرسائل والإشعارات.

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