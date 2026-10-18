انتهك جسدها لمدة عامين.. حبس نجار لاتهامه بالاعتداء على حفيدته القاصر

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس نجار يبلغ من العمر 60 عامًا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاعتداء على حفيدته القاصر، البالغة من العمر 14 عامًا، عدة مرات على مدار عامين، وذلك عقب إلقاء القبض عليه بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة.

بلاغ الأب يكشف تفاصيل الواقعة

بدأت تفاصيل الواقعة بتقدم عامل يبلغ من العمر 35 عامًا إلى قسم الشرطة، برفقة ابنته القاصر، وحرر محضرًا اتهم فيه والده، البالغ من العمر 60 عامًا، بالاعتداء على الطفلة في أكثر من مناسبة، على مدار عامين.

وأفاد الأب في بلاغه بأن ابنته تعرضت للاعتداء المتكرر، متهمًا جدها باستغلال صغر سنها، الأمر الذي دفعه إلى التوجه لقسم الشرطة والإبلاغ عن الواقعة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية ابنته ومحاسبة المتهم.

ضبط المتهم ومواجهته بالاتهامات

وعقب تلقي البلاغ، باشرت الأجهزة الأمنية فحص ملابساته، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتمكنت مباحث كرداسة من ضبط المتهم، واقتياده لاتخاذ الإجراءات المقررة حياله.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، وفقًا لما ورد بمحضر الشرطة، فيما جرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وظروف حدوثها، وفحص الاتهامات الواردة في بلاغ الأب، وقررت حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لكشف كافة تفاصيل الواقعة.