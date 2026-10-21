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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: الانتهاء من إصلاح كسور الشبكات المفاجئة وإعادة الخدمة للمواطنين

مياه القناة: الانتهاء من اصلاح كسور الشبكات المفاجئة وأعادة الخدمة للمواطنين
مياه القناة: الانتهاء من اصلاح كسور الشبكات المفاجئة وأعادة الخدمة للمواطنين
محمد الغزاوى

أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الألابعاء، الانتهاء تماما من كافة أعمال إصلاح كسور الشبكات المفاجئة في خطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية في وقتاً وأحداً وتم اعادة تشغيل الخدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في تقديم خدمات أفضل.

مياه القناة: الانتهاء من اصلاح كسور الشبكات المفاجئة وأعادة الخدمة للمواطنين

وقال المهندس أحمد التراس، أنه فور تلقي غرفة العمليات بلاغات عن كسور مفاجئة في شبكات خطوط مياه الشرب انتقلت فرق الطوارئ المكونة من مهندسين وفنيين وعمال، وتبين وجود كسر مفاجئ في خط المياه 8 بوصة  المغذي لمنطقة السلام بالتل الكبير، وتم الانتهاء من اعمال الاصلاح، بمعرفة رجال الشبكات، وفي ذات الوقت تم الانتهاء من كافة أعمال اصلاح كسر مفاجئ في خط المياه 4 بوصة المغذي لمنطقة الكرايم واباظة وعزبة العرب بمنطقة ابوصوير البلد، كما تم الانتهاء من اصلاح كسر كفاجئ في خط المياه 4 بوصة المغذي بمنطقة المحسمة الجديدة.

كما تم الانتهاء تماما من أعمال اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة بالسخنة، بمحافظة السويس، كما تم اصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة بمنطقة ابو النور بمنطقة الكيلو 2  دائرة مركز ابوصوير، وتم الانتهاء من اصلاح خط 6 بوصة بمنطقة الصولي قرية المنايف، كما تم اصلاح كسر ماسورة المياه 4 بوصة الخاصة بطرد بوستر هيصم بمنطقة شعيب، وتم اصلاح كسر مفاجئ في خط مياه قطر 6 بوصة بمنطقة الرياح بالقنطرة غرب، وتم اصلاح خط مياه قطر 4 بوصة بقرية الأبطال بالقنطرة شرق، وذلك بمعرفة رجال الشبكات.

وأضاف رئيس المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بٌاليم القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بالأضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطارها المختلفة.

كما شدد أحمد التراس، على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لجميع مواقع العمل، ورصد أي معوقات تشغيلية والتعامل معها بصورة فورية، في إطار جهود الشركة للحفاظ على كفاءة أصولها التشغيلية والارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة لمواطني إقليم القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

أوضح المهندس أحمد التراس، أن اليقظة التامة وروح التعاون والاستعداد الجيد بين جميع العاملين وراء الانتهاء من أعمال اصلاح جميع الكسور والاعطال المفاجئة في شبكات خطوط المياه الرئيسية والفرعية واعادة تشغيل الخدمة للمواطنين في مدة زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لافتا علي متابعته على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة.

بورسعيد السويس الإسماعيلية مياه القناة القناة

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