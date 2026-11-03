رسميا.. تعديل موعد كأس آسيا 2027 في السعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تغيير موعد إقامة بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، لتُقام خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 حتى 21 يناير 2028، بدلًا من موعدها المحدد سابقًا.

وأوضح الاتحاد الآسيوي، في بيان رسمي، أن القرار جاء بعد سلسلة من المشاورات مع اللجنة المحلية المنظمة والاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ كان من المقرر أن تنطلق البطولة يوم 7 يناير 2027 وتستمر حتى 5 فبراير من العام نفسه.

وأشار البيان إلى أن إعادة جدولة المنافسات جاءت في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وما صاحبها من صعوبات لوجستية واضطرابات في حركة السفر، الأمر الذي جعل تنظيم البطولة في موعدها السابق أمرًا بالغ التعقيد.

وأكد الاتحاد الآسيوي أن الموعد الجديد سيُرفع إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للحصول على الموافقة الرسمية، تمهيدًا لاعتماده بشكل نهائي.

كما ثمن الاتحاد القاري جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة والتزامهما باستضافة البطولة، مشددًا على استمرار التنسيق مع الاتحادات المشاركة والشركاء والرعاة ووسائل الإعلام، من أجل ضمان خروج النسخة المقبلة بالصورة المنشودة والحد من تأثير تغيير موعدها.