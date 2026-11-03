تأكيد وفاة شخص ياباني ثان في حادث تصادم قطارين بإسبانيا

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء عن وفاة شخص ياباني ثان في حادث اصطدام قطار بقطار آخر متوقف في وسط إسبانيا الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة أنباء اليابانية "كيودو" أن هذا ثاني شخص ياباني يُتوفى في الحادث الذي وقع على خط مدريد-إشبيلية فائق السرعة بالقرب من طليطلة يوم الأربعاء الماضي.

وورد اسما الشخصين اليابانيين ضمن قوائم السلطات الأسبانية لركاب القطارين التي تصادما. وقد أُعلن أمس الأول الأحد عن وفاة الشخص الياباني الأول. ولم تكشف السلطات الإسبانية عن أي معلومات حول الشخصين اليابانيين، باستثناء جنسيتهما.

وذكرت السلطات الإسبانية أمس الاثنين أنه تم التعرف على هوية جميع الأشخاص الـ 69 الذين لقوا حتفهم في الحادث بمن فيهم الضحية اليابانية الثاني.