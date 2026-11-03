ولاية نيويورك تعلن أول حالة وفاة بسبب الحصبة منذ 30 عاما

أعلن مسؤولون في ولاية نيويورك الأمريكية وفاة طفل في منطقة ريفية شمال الولاية بعد إصابته بمرض الحصبة، في أول وفاة معروفة مرتبطة بالحصبة في الولاية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقالت حاكمة الولاية كاثي هوكول، إن الطفل توفى في مقاطعة لويس، التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال مدينة سيراكيوز.

ومن جانبها، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تسجيل ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالحصبة في الولايات المتحدة هذا العام، في حين أفادت إدارات الصحة في بعض الولايات بأرقام أعلى؛ إذ أعلن مسؤولو الصحة في ولاية بنسلفانيا عن تسجيل خمس حالات وفاة هذا العام، كما يجرون تحقيقا في حالة سادسة محتملة.

وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في القضاء على الانتشار المحلي لمرض الحصبة عام 2000 من خلال الحفاظ على معدلات تطعيم مرتفعة؛ إلا أن هذه المعدلات انخفضت في السنوات الأخيرة إلى ما دون نسبة 95% المطلوبة لمنع تفشي هذا المرض الفيروسي.