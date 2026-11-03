قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب تونس يحتاج قائدًا مثله.. إشادة قوية من السليمي بـ علي معلول
النائب محمد أبو العينين: اشتراطات البصمة الكربونية تفرض تحديات جديدة على الصادرات
انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. 57 مليون صوت مبكر ومصير الكونجرس على المحك
تفقد الفصول وتحاور مع الطلاب والعمال|26 صورة تلخص جولة وزير التعليم ببني سويف اليوم
أبو العينين: فرصة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة مستلزمات الطاقة المتجددة
مصرع شخصين في تحطم طائرة صغيرة بنيوزيلندا
تراجع جماعي للدولار في جميع البنوك بمنتصف تعاملات الثلاثاء
أبو العينين: اشتراطات البصمة الكربونية تفرض رؤية جديدة للصناعة وتفتح آفاقا للاستثمار في الطاقة المتجددة
الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد
الأمانة عنوان المصريين.. تكريم موظف بمعبد إدفو لعثوره على متعلقات ثمينة لسائحة
إسرائيل : لا علاقة لنا بالغارات الأمريكية على جزيرة قشم الإيرانية
وزير البترول من أديبك 2026: الشراكة والتكامل الإقليمي ركيزتان لتعزيز أمن الطاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ولاية نيويورك تعلن أول حالة وفاة بسبب الحصبة منذ 30 عاما

ولاية نيويورك تعلن أول حالة وفاة بسبب الحصبة منذ 30 عاما
ولاية نيويورك تعلن أول حالة وفاة بسبب الحصبة منذ 30 عاما
أ ش أ

 أعلن مسؤولون في ولاية نيويورك الأمريكية وفاة طفل في منطقة ريفية شمال الولاية بعد إصابته بمرض الحصبة، في أول وفاة معروفة مرتبطة بالحصبة في الولاية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقالت حاكمة الولاية كاثي هوكول، إن الطفل توفى في مقاطعة لويس، التي تقع على بعد حوالي 150 كيلومترا شمال مدينة سيراكيوز.

ومن جانبها، أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تسجيل ثلاث حالات وفاة مرتبطة بالحصبة في الولايات المتحدة هذا العام، في حين أفادت إدارات الصحة في بعض الولايات بأرقام أعلى؛ إذ أعلن مسؤولو الصحة في ولاية بنسلفانيا عن تسجيل خمس حالات وفاة هذا العام، كما يجرون تحقيقا في حالة سادسة محتملة.

وكانت الولايات المتحدة قد نجحت في القضاء على الانتشار المحلي لمرض الحصبة عام 2000 من خلال الحفاظ على معدلات تطعيم مرتفعة؛ إلا أن هذه المعدلات انخفضت في السنوات الأخيرة إلى ما دون نسبة 95% المطلوبة لمنع تفشي هذا المرض الفيروسي.

ولاية نيويورك الأمريكية مرض الحصبة منطقة ريفية شمال الولاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلاة الفجر

ماذا يفعل المسلم بعد انتهاء صلاة الفجر؟.. 5 أعمال مستحبة تفتح أبواب الخير والبركة

دار الإفتاء

هل يقبل الله دعاء الزاني وصلاته؟.. الإفتاء توضح الموقف الشرعي

أسعار الدواجن

انخفاض البيض.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

إمام عاشور

بيراميدز يرفض ضمه.. أحمد جلال يكشف سيناريو عرض إمام عاشور للبيع في الأهلي

المدرسة وميار

اتكلمي بلهجتنا المصرية.. مدرسة لغة عربية تثير الجدل بالهجوم على ميار الشوربجي

الزمالك

مصاريف السكن والإقامة.. 25 ألف جنيه تنهي أزمة يوسف وائل فرنسي في الزمالك

أرشيفية

الدولار بكام.. أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

ترشيحاتنا

أحمد نبيل كوكا

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد نبيل كوكا

بطولة مصر المفتوحة للكاراتيه

اليوم.. ختام بطولة مصر المفتوحة للكاراتيه التقليدي بالقاهرة

خيسوس دي ميجيل

أشرف حكيمي ينعى مهاجم تينيريفي.. وبيكيه والاتحاد الإسباني يشاركون في وداع خيسوس دي ميجيل

بالصور

لو دخلت شوكة خشب في صباعك؟.. الطريقة الصحيحة لإخراجها دون التهاب

الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية
الشوكة الخشبية

الدرج بيعلق ومش بيتفتح بسهولة؟ حيل بسيطة لإصلاحه في المنزل

الدرج المغلق
الدرج المغلق
الدرج المغلق

تنامين 8 ساعات وتستيقظين مرهقة؟.. 5 أسباب خفية وراء استمرار التعب

تنامين 8 ساعات وتستيقظين مرهقة؟ 5 أسباب خفية وراء استمرار التعب رغم النوم الكافي
تنامين 8 ساعات وتستيقظين مرهقة؟ 5 أسباب خفية وراء استمرار التعب رغم النوم الكافي
تنامين 8 ساعات وتستيقظين مرهقة؟ 5 أسباب خفية وراء استمرار التعب رغم النوم الكافي

طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة

 طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة
 طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة
 طريقة عمل المسقعة البلدي باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية بطعم مميز وخطوات سهلة

فيديو

فضل شاكر

فضل شاكر يطرح أحدث أغانيه «نام الليل» من ألبوم «حلم جديد»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير يكتب: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد