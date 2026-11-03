بولندا: هبوط اضطراري لطائرة قادمة من لندن وسط بلاغ بوجود قنبلة.. وإغلاق مطار وارسو

أعلنت السلطات البولندية، إغلاق مطار وارسو-مودلين، اليوم الثلاثاء، حتى إشعار آخر؛ عقب هبوط غير مخطط لطائرة قادمة من مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية (لندن) إثر تلقي معلومات تفيد بوجود عبوة ناسفة على متنها، ما استدعى تفعيل الإجراءات الأمنية والطوارئ داخل المطار.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة المطار، فإنه قد تقرر تعليق العمل في مطار وارسو-مودلين الذي يقع على بُعد نحو 25 ميلًا شمال وسط العاصمة البولندية وارسو، وذلك عقب هبوط الطائرة.

وأكدت إدارة المطار أن الطائرة هبطت بسلام، فيما بدأت الأجهزة الأمنية المختصة فحص البلاغ والتحقق من مدى صحة التهديد المبلغ عنه، وسط استمرار إغلاق المطار حتى إشعار آخر.