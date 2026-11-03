الصين وروسيا تبحثان تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين

التقى نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية تشانج شنج مين، اليوم / الثلاثاء / وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف، الذي يزور العاصمة الصينية بكين حاليا، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين.

وأكد المسؤول العسكري الصيني - خلال اللقاء - استعداد بلاده للعمل مع روسيا من أجل مواصلة تعزيز التواصل الاستراتيجي، وحماية سيادة البلدين ومصالحهما الأمنية والتنموية، فضلا عن الإسهام بفاعلية في صون السلام والاستقرار على المستويين العالمي والإقليمي.

ومن جانبه، أكد وزير الدفاع الروسي استعداد بلاده لمواصلة التنسيق الوثيق مع الصين، وتعزيز المشاورات الاستراتيجية، وتقديم الدعم المتبادل، وتوسيع نطاق التعاون العملي في مختلف المجالات.

وشدد بيلوسوف على أهمية العمل المشترك لدفع العلاقات بين البلدين والقوات المسلحة في الجانبين نحو تحقيق مزيد من النتائج والإنجازات.