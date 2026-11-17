أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز الشباب وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بها، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات وعقود مع جهات ومؤسسات تنموية بقيمة إجمالية تقترب من 556 مليون جنيه، لإنشاء مراكز شباب جديدة، من بينها 170 مليون جنيه بالتعاون مع قطاع البترول، ونحو 386 مليون جنيه مع مؤسسات تنموية.

جولات ميدانية لتقييم أوضاع مراكز الشباب

وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مجاهد، إنه حرص خلال أول 10 أيام من توليه المسؤولية على إجراء جولات ميدانية بعدد من مراكز الشباب، للوقوف على احتياجاتها وتقييم مستوى الخدمات المقدمة، مؤكدًا أن دور الوزارة لا يقتصر على النشاط الرياضي فقط، وإنما يمتد إلى مختلف الأنشطة والخدمات التي تقدمها مراكز الشباب.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن إتاحة ممارسة الرياضة مجانًا، من خلال التوسع في إنشاء نموذج «الميني نادي»، والاستفادة من المساحات غير المستغلة وتحويل الجراجات العشوائية إلى أماكن لممارسة الأنشطة الرياضية.

تحويل مقلب قمامة إلى نادٍ رياضي في 4 أسابيع

وأشار الوزير إلى تطبيق نموذج الميني نادي في منطقة العباسية، على مساحة تتراوح بين 2500 و3000 متر، حيث جرى تحويل أحد المقالب إلى نادٍ رياضي خلال 4 أسابيع، بتمويل من الرعاة، بما يعكس إمكانية استغلال المساحات المتاحة في توفير خدمات رياضية للمواطنين.

الاستثمار التجاري بمراكز الشباب وليس الاستثمار الرياضي

وفيما يتعلق بملف الاستثمار، أكد وزير الشباب والرياضة أنه لا يشجع الاستثمار الرياضي داخل مراكز الشباب، لكنه يدعم الاستثمار التجاري الذي يساعد على توفير موارد مالية إضافية، خاصة للمراكز التي تعاني ضعف الإمكانات وتحتاج إلى التطوير واستمرار تقديم خدماتها.

وأضاف أن التعامل مع التحديات المالية يتطلب البحث عن حلول عملية، مشيرًا إلى أن الترشيد لا يعني التوقف عن الإنفاق، وأن هناك فجوات وأوجه قصور تحتاج إلى معالجة، مع ضرورة التعامل مع الأخطاء باعتبارها جزءًا من العمل البشري الذي يتطلب المراجعة والتصحيح.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل في 27 محافظة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع أعضاء مجلس النواب، باعتبارهم أكثر قربًا من المواطنين واحتياجاتهم على أرض الواقع، لافتًا إلى أن أي إنجاز يتحقق في قطاع الشباب والرياضة يُحسب للدولة والوزارة والنواب، طالما يستهدف تحقيق مصلحة المواطن.

رئيس لجنة الشباب يطالب بفتح الاستثمار أمام المراكز المتعثرة ماليًا

من جانبه، طالب النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وزارة الشباب والرياضة بفتح المجال أمام الاستثمار في مراكز الشباب التي تواجه أزمات مالية، بما يساعدها على توفير الموارد اللازمة للقيام بدورها وتطوير خدماتها، مشيرًا إلى وجود مجالس إدارات ترفض الاستثمار في الملاعب رغم معاناة مراكزها من نقص الموارد.

وأكد مجاهد أن الدور التشريعي والرقابي للجنة يستهدف تقييم أداء منظومة الشباب والرياضة، ومراجعة السياسات المتبعة، والوقوف على ما تحقق من نتائج، ورصد الملفات التي لا تزال بحاجة إلى إصلاح وتطوير.

مجاهد: الرقابة البرلمانية ليست خصومة مع الحكومة

وأوضح رئيس اللجنة أن العلاقة بين لجنة الشباب والرياضة والوزارة تقوم على الشراكة في المسؤولية الوطنية، وليست علاقة مواجهة أو خصومة، حيث تتولى الوزارة وضع السياسات وتنفيذها، بينما تمارس اللجنة دورها التشريعي والرقابي من خلال المتابعة والمناقشة والمساءلة وتقييم السياسات العامة.

وشدد على أن الرقابة البرلمانية تمثل ضمانة لحسن الأداء وأداة للتصحيح والإصلاح، مؤكدًا أن التعاون مع الوزارة لا يعني غياب الرقابة، وأن الاحترام المتبادل لا يتعارض مع المساءلة ومواجهة أوجه القصور.

وقال مجاهد: «نحن لا نملك رفاهية المجاملة على حساب المصلحة العامة، ولا يمكن أن نصمت أمام مشكلة نعلم بوجودها ونمتلك الأدوات اللازمة للتعامل معها».

مطالب بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة وتحديد المسؤوليات

وطالب رئيس لجنة الشباب والرياضة بضرورة الانتقال من مرحلة إصدار التوصيات إلى متابعة تنفيذها، ومن مجرد عرض المشكلات إلى تحديد المسؤوليات والحلول والجداول الزمنية، مشددًا على أهمية التزام الوزارة بالتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة والتعامل معها باعتبارها مخرجات برلمانية تستوجب المتابعة الجادة.

واختتم مجاهد تصريحاته بالتأكيد على أن اللجنة والوزارة شريكان في مسؤولية تطوير قطاع الشباب والرياضة، وأن نجاح كل طرف في أداء دوره ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن قيمة المسؤولية العامة لا تقاس بطول مدة شغل المناصب أو حجم الصلاحيات، وإنما بالأثر الذي يتركه المسؤول في حياة الناس، قائلًا: «المناصب تزول والمسؤوليات تنتهي، ولكن الأثر الطيب يبقى، والإنجاز الحقيقي يظل شاهدًا على من صنعه».