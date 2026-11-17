استعرض الإعلامي أمير هشام ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا، وذلك بعد التعادل في المباراة الأخيرة أمام منتخب مالاوي.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي فيسبوك:

بعد التعادل مع مالاوي.. تعرف على ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا».

فقد منتخب مصر صدارة المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره منتخب مالاوي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات.

واكتفى الفراعنة بالحصول على نقطة واحدة، ليرفعوا رصيدهم إلى 8 نقاط، ويتراجعوا إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة، بعدما كانوا يتصدرون الترتيب قبل انطلاق الجولة الرابعة.

كما جاء تراجع منتخب مصر إلى الوصافة بعد فوز منتخب أنجولا على جنوب السودان بهدف دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط وينفرد بصدارة المجموعة.

وجاء منتخب أنجولا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، يليه منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما احتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، وتذيل منتخب جنوب السودان ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط

وكان منتخب مصر استهل مشواره في التصفيات بالتعادل السلبي أمام أنجولا، قبل تحقيق الفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة، ثم الفوز على مالاوي بالنتيجة نفسها، قبل التعادل مجددًا أمام مالاوي في الجولة الرابعة.

ويسعى المنتخب الوطني خلال الجولات المقبلة لاستعادة صدارة المجموعة ومواصلة مشواره نحو التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027.