شاركت الفنانة داليا البحيري متابعيها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وثّقت خلالها لقطات تجمعها بالفنانة ياسمين صبري والإعلامية ريا أبي راشد والفنانة لينا صوفيا، خلال مشاركتهن في حفل «نساء ذوات قيمة» بمنطقة أهرامات الجيزة، مساء الإثنين.

داليا البحيري تشيد برسالة حفل لوريال باريس

وجاءت مشاركة داليا البحيري في الفعالية التي حملت اسم «Women of Worth»، احتفاءً بقيمة المرأة وإنجازاتها، وتسليط الضوء على النماذج النسائية الملهمة التي استطاعت تحقيق النجاح والتأثير في مجالات مختلفة.

وعبّرت داليا البحيري عن سعادتها بالمشاركة في الحدث، كما وجهت رسالة إشادة إلى ياسمين صبري، مؤكدة اعتزازها بها، ومشيدة بروحها المتواضعة، في منشور تضمن صورًا تجمعهما من أجواء الاحتفالية.

نانسي عجرم تحيي حفل «نساء ذوات قيمة»

وشهدت الأمسية حضور عدد من نجمات الفن والإعلام، من بينهن ياسمين صبري وريّا أبي راشد ولينا صوفيا، كما أحيت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الحفل بمجموعة من أغنياتها، وسط أجواء احتفالية جمعت بين الموسيقى والجمال والأناقة.

وتضمنت الفعالية تكريم عدد من النماذج النسائية المتميزة، من بينهن بطلة الإسكواش نور الشربيني والسباحة المصرية فريدة عثمان، تقديرًا لإنجازاتهما الرياضية ومسيرتهما الملهمة، إلى جانب تكريم شخصيات نسائية أخرى في مجالات متنوعة.

رسالة الاحتفالية: الاحتفاء بإنجازات المرأة

وتأتي فعالية «Women of Worth» للاحتفاء بالمرأة وتعزيز ثقتها بنفسها، والتأكيد على أن قيمة المرأة لا تقتصر على جمالها الخارجي، بل تمتد إلى إنجازاتها وطموحاتها وقدرتها على تجاوز التحديات وترك بصمة مؤثرة في المجتمع.