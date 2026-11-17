شاركت الفنانة صابرين جمهورها مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وثقت من خلالها زيارتها لمدينة ناشفيل الأمريكية، المعروفة بلقب «مدينة الموسيقى»، وذلك عقب تكريمها في الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، الذي أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار «السينما للحياة»، وحمل اسم النجم العالمي الراحل عمر الشريف.

صابرين في ناشفيل برفقة باسم سمرة

وظهرت صابرين خلال رحلتها في الولايات المتحدة الأمريكية في أجواء عفوية، كما شاركت متابعيها لقطات تجمعها بالفنان باسم سمرة، الذي رافقها خلال الجولة.

وسبق أن نشرت صابرين صورًا من رحلتهما عبر «إنستجرام»، وعلقت عليها بعبارة «Nashville Moments»، كما أضفت علقت ساخرة على الصور بعبارة «بعدسة العالمي باسم سمرة»، في لقطات عكست الأجواء الودية التي جمعتهما بعيدًا عن أجواء الفعاليات الرسمية.

تفاصيل تكريم صابرين في المهرجان المصري الأمريكي

وجاءت زيارة صابرين للولايات المتحدة بالتزامن مع مشاركتها في الدورة السادسة من المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون، التي انطلقت في 6 نوفمبر 2026، وأقيمت فعالياتها في عدد من المواقع بالولايات المتحدة، من بينها نيويورك ونيوجيرسي وتينيسي.

وتحمل الدورة السادسة اسم الفنان العالمي الراحل عمر الشريف، وتأتي تحت شعار «السينما للحياة»، بهدف الاحتفاء بالفن والسينما وتعزيز حضور الإبداع المصري والعربي على الساحة الدولية.