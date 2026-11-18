لم تعد حماية البيانات وتأمين الأنظمة الإلكترونية مجرد تحدي تكنولوجي، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من منظومة الأمن القومي للدول، في ظل التوسع المتسارع في التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في مختلف القطاعات.

وبين تحديات الأمن السيبراني وأزمة استهلاك الكهرباء، فتحت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، عددًا من الملفات المهمة، مطالبة بتعزيز القدرات المصرية في تصنيع برامج الحماية، وإعادة النظر في آليات ترشيد الكهرباء، والبحث عن حلول حقيقية تقلل الفقد وتخفف الضغط على الشبكة القومية.

مها عبد الناصر

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة MBC مصر، أن ملف الأمن السيبراني يجب التعامل معه باعتباره قضية أمن قومي، مشددة على ضرورة العمل على تطوير قدرات مصر في هذا المجال، وتعزيز الاعتماد على الحلول التكنولوجية المصنعة محليًا.

تصنيع برامج الحماية داخل مصر

وأوضحت أن هناك قطاعات في مصر تعمل بشكل جيد للغاية في مجال الأمن السيبراني، بينما لا تزال قطاعات أخرى بحاجة إلى التطوير ورفع كفاءتها، مؤكدة أهمية تصنيع برامج التأمين والحماية داخل مصر بدلًا من الاعتماد على البرامج المستوردة من الخارج.

وشددت على أن تطوير الصناعة المحلية في هذا المجال يمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرات الدولة على حماية أنظمتها وبياناتها، ومواجهة التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني.

حقيقة غرامات قانون الكهرباء بعد التعديلات الأخيرة

وفي سياق آخر، تطرقت عضو مجلس النواب إلى تعديلات قانون الكهرباء الأخيرة، موضحة أن المقصود بمصطلح «المشترك» الوارد في القانون لا يتعلق بالمواطنين أو الأفراد فيما يخص الغرامات المنصوص عليها.

وأشارت إلى أن اعتراضهم على القانون جاء بسبب المشكلات التي كان من الممكن أن يتعرض لها المواطنون نتيجة بعض النصوص الواردة به، مؤكدة أن الجميع يدعم ترشيد استهلاك الكهرباء، لكن يجب أن تكون هناك رؤية متكاملة لمعالجة أسباب الأزمة.

شركات توزيع الكهرباء بداية الحل الحقيقي للترشيد

وأكدت مها عبد الناصر أن الترشيد الحقيقي لا ينبغي أن يقتصر على مطالبة المواطنين بخفض استهلاكهم، وإنما يجب أن يبدأ من تطوير شركات توزيع الكهرباء والعمل على تقليل نسب الفقد، بما يحقق الاستفادة القصوى من الطاقة المنتجة.

وأضافت أن وضع ملصقات على الأجهزة الكهربائية لتوضيح معدلات توفير الطاقة ليس الحل الأساسي لأزمة الكهرباء، مشددة على ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية للمشكلة ووضع حلول جذرية ومستدامة بدلًا من الاكتفاء بإجراءات محدودة التأثير.

الطاقة الشمسية فوق أسطح المنازل لتخفيف الضغط على الشبكة

كما دعت عضو مجلس النواب إلى تشجيع المواطنين على تركيب محطات للطاقة الشمسية فوق أسطح منازلهم، بما يسهم في توفير الكهرباء من مصادر بديلة، وتقليل الضغط على الشبكة القومية، إلى جانب دعم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة.

وأكدت أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، بالتوازي مع تطوير شركات توزيع الكهرباء وتقليل الفقد، يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة منظومة الطاقة، وتوفير حلول أكثر استدامة للتعامل مع تحديات استهلاك الكهرباء.