تفقد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، سوق اليوم الواحد الذي أقامته محافظة القاهرة بحى الزاوية الحمراء بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك فى إطار مبادرة «أسواق اليوم الواحد» التى تستهدف توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق الأخرى بنسب تتراوح بين ٢٠% إلى ٣٠% .

رافق محافظ القاهرة خلال الافتتاح اللواء عمر الشافعى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وعبد الباسط عبد النعيم، مدير مديرية التموين بالقاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة

وتفقد محافظ القاهرة أقسام السوق، واطلع على السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، مؤكدًا أهمية التوسع فى إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف مناطق العاصمة، بما يسهم فى توفير احتياجات المواطنين بصورة مباشرة، والحد من الحلقات الوسيطة، وضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

وشهد السوق مشاركة ٢٤ عارضًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية الذين قاموا بتوفير مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية.

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن محافظة القاهرة تحرص على دعم المبادرات التى تستهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن إقامة أسواق اليوم الواحد تمثل إحدى الآليات الفعالة لإتاحة السلع بجودة جيدة وأسعار مخفضة، مع استمرار جهود المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع واستقرار الأسعار.

ويضم السوق كافة السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والمسلى والمكرونة ، والمنظفات والصابون، إلى جانب الدواجن، واللحوم، والألبان والجبن، والخضار والفاكهة، والعصائر ، والعسل، والبقوليات ، والبيض.