انطلقت، اليوم الأربعاء، المرحلة الرابعة والعشرون من خطة الحكومة اللبنانية للعودة الطوعية للنازحين السوريين، عبر مركز العبودية الحدودي مع سوريا.

ونظّمت المديرية العامة للأمن العام اللبنانى - عبر المركز الحدودي - المرحلة الـ 24 بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة والصليب الأحمر اللبناني وعدد من المنظمات الإنسانية.

وانطلقت قافلة العائدين من نقطة التجمع في معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، ووصلت إلى عكار، قبل استكمال الإجراءات باتجاه معبر العبودية – الدبوسية والعبور إلى الأراضي السورية. وتابع هذه المرحلة محافظ عكار عماد اللبكي، وأمين سر اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف النزوح السوري سامر حدارة، والمشرفة العامة على خطة لبنان للاستجابة وممثلة وزيرة الشؤون علا بطرس.

وشاركت في متابعة العملية، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال، وممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان كارولينا ليندهولم بيلينج، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة أندرو لين.

وأكدت دو وال أن وجودها في معبر العبودية يكتسب أهمية خاصة، ولا سيما بعد إعادة افتتاحه مؤخراً، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تتيح دعم اللاجئين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلادهم. وأوضحت أن المشروع ممول من الاتحاد الأوروبي، وتنفذه المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية، بالتنسيق مع الحكومتين اللبنانية والسورية، لافتة إلى أن نحو 100 ألف شخص استفادوا حتى الآن من مساعدات العودة، وأن إعادة فتح المعبر ستسهّل مستقبلاً عودة المقيمين في طرابلس وعكار.

من جهتها، أوضحت بيلينج أن اللاجئين العائدين تلقوا معلومات ومساعدات قانونية ووثائق ومساعدات نقدية، إلى جانب تأمين النقل إلى سوريا، مشددة على أن هذا الدعم يسهم في جعل العودة مستدامة، ويساعد العائدين على الاستقرار وإعادة بناء منازلهم وحياتهم في بلدهم.

وأشاد العائدون بجهود الحكومة اللبنانية والأمن العام في تسهيل الإجراءات وتنظيم الرحلة، مثمّنين الترتيبات المتخذة لتيسير انتقالهم عبر المعبر الحدودي.