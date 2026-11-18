واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد ، شروع فى قتل - إتجار بالمخدرات ، إتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة ، إستيلاء على أراضى بالقوة ، سرقة بالإكراه ، إغتصاب ، بلطجة") بنطاق محافظات "سوهاج، قنا، بنى سويف"، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة 1,5 طن من المواد المخدرة المتنوعة – نصف مليون قرص مخدر – 120 قطعة سلاح نارى متنوعة) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (400) مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





