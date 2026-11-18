رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع العملات النقدية المزورة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") وتبين عدم حيازته لثمة عملات نقدية مزورة.

وبمواجهته اعترف بممارسته نشاط إجرامى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى شراء العملات المزورة، حيث يطلب منهم تحويلات مالية كمقدم من سعر البيع وعقب ذلك يقوم بغلق هاتفه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.