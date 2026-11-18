أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ أن تعزيز الازدهار المشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتطلب الحفاظ على السلام والاستقرار، وبناء جسور الانفتاح والتعاون، وتفعيل النمو المدفوع بالابتكار، وتوسيع مجالات المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

جاء ذلك خلال حضوره، صباح اليوم الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لقمة الرؤساء التنفيذيين لمنظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2026، المنعقدة في مركز تشيانهاي الدولي للمؤتمرات بمدينة شنتشن الصينية، حيث ألقى كلمة رئيسية بعنوان «ترسيخ الثقة والتقدم إلى الأمام بشجاعة وعزيمة والعمل سويا على خلق مستقبل مشرق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ».

وقال شي جينبينغ إن الأوضاع الدولية تشهد حاليا تغيرات واضطرابات متشابكة، في ظل ضعف ديناميكية نمو الاقتصاد العالمي وتصاعد نزعات الأحادية والحمائية الدولية، مشيرا في الوقت نفسه إلى استمرار نمو التجارة العالمية وتسارع الاختراقات في التقنيات الناشئة، بما يترك تأثيرات عميقة على مسار التنمية العالمية.

وأوضح أن المرحلة الراهنة تفرض على دول المنطقة الإجابة عن عدد من التساؤلات المتعلقة بالانفتاح أو الانغلاق، والتعاون أو الانقسام، والإصلاح أو التشبث بالماضي، مؤكدا أن منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ نشأت في ظل تيار العولمة الاقتصادية وأسهمت في تمكين المنطقة من قيادة تطورات العصر.

وأشار الرئيس الصيني إلى أن الصين تستضيف منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ هذا العام للمرة الثالثة، مؤكدا استعداد بلاده للعمل مع مختلف الأطراف على ترسيخ الثقة والتقدم إلى الأمام وبناء مجتمع آسيا والمحيط الهادئ بما يعزز الازدهار المشترك.

وطرح شي جينبينغ أربعة مقترحات لتعزيز التنمية والازدهار المشترك في المنطقة، في مقدمتها الحفاظ على السلام والاستقرار، من خلال الدفاع عن النظام الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية، ودفع تعددية الأقطاب العالمية المتسمة بالمساواة والانتظام، والالتزام بتسوية الخلافات عبر الحوار والتشاور، ومواجهة التحديات من خلال التعاون والتضامن.

وشدد على ضرورة بناء جسور الانفتاح والتعاون، والحفاظ على منظومة التجارة متعددة الأطراف التي تتمحور حول منظمة التجارة العالمية، ودعم التجارة والاستثمار الحرين والمنفتحين، والحفاظ على استقرار وانسياب سلاسل الصناعة والإمداد العالمية، إلى جانب دفع إنشاء منطقة التجارة الحرة في آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز شبكات الترابط والتواصل.

كما دعا إلى تفعيل النمو المدفوع بالابتكار، وتعزيز الشراكات في الابتكار التكنولوجي، وتعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ودفع التحول الأخضر والمنخفض الكربون، بما يحول مزايا الابتكار إلى قوة دافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.

وأكد كذلك أهمية توسيع مجالات المنفعة المتبادلة والكسب المشترك، وإزالة الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وبناء اقتصاد منفتح في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع مراعاة التوازن بين الفعالية والعدالة، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني مع الاقتصادات النامية.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار شي إلى أن الاقتصاد الصيني حافظ على زخم تنموي قوي، موضحا أن معدل نمو الاقتصاد الصيني بلغ 4.6% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام، مع تسارع تطور القوى الإنتاجية الحديثة النوعية، والتحول الأخضر والمنخفض الكربون.

وأكد أن «الخطة الخمسية الخامسة عشرة» تمثل إطارا لتنمية الصين، وفي الوقت نفسه توفر فرصا للنمو الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم، مشيرا إلى أن بلاده ستوفر سوقا منفتحة واسعة للشركات العالمية، وفضاء تنمويا رحبا، وبيئة تعاون تتسم بالدعم المتبادل والمنفعة المشتركة.

وقال إن الصين ستواصل توسيع انفتاح سوقها، وزيادة استيراد المنتجات والخدمات المتميزة، وتعزيز الابتكار والتكامل بين الابتكار التكنولوجي والصناعي، إلى جانب دعم تحول الصناعات التقليدية وتنمية الصناعات الناشئة والتخطيط للصناعات المستقبلية.

كما أكد أن عزيمة الصين على التعاون وتحقيق الكسب المشترك مع دول العالم لن تتغير مهما كانت تقلبات الأوضاع الدولية، مشددا على مواصلة دعم التعددية والحفاظ على نظام التجارة متعدد الأطراف والدفع نحو توفير بيئة أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ أمام الاستثمارات العالمية.

واختتم شي جينبينغ بالتأكيد على أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تمثل ساحة للتنمية المشتركة والتعاون، داعيا رجال الأعمال في المنطقة إلى تعزيز فرص التعاون التجاري والمشاركة بصورة فاعلة في مسيرة الإصلاح والانفتاح والتحديث في الصين، والعمل معا على حل معضلة التنمية بالانفتاح، وحشد زخم النمو بالابتكار، وتحقيق المنفعة المشتركة بالتعاون.

وحضر القمة رئيس تشيلي خوسيه أنطونيو كاست، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المشاركة في أعمال القمة.