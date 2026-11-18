وجه محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، بسرعة مراجعة وتدقيق جميع المتغيرات المكانية غير القانونية بمختلف مراكز المحافظة، من خلال التنسيق الكامل بين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، ورؤساء المراكز والمدن، ومدير مديرية الزراعة، ومدير حماية الأراضي بالمديرية، مع مراجعة إحداثيات كل متغير على حدة، والتأكد من موقفه القانوني، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه، بما يضمن دقة البيانات وسرعة التعامل مع المخالفات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم/الأربعاء/ مع رؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارات الهندسية بالمراكز، ومسئولي منظومة المتغيرات المكانية، لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف المتغيرات المكانية، واستعراض موقف التعامل مع المتغيرات التي تم رصدها بمختلف مراكز المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، موجهاً بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيرات غير القانونية، وإحكام الرقابة والسيطرة لمنع كافة صور البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية.

واستعرض محافظ الفيوم- خلال الاجتماع - تقرير منظومة المتغيرات المكانية، والذي تضمن حصر المتغيرات التي تم رصدها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، وأعداد المتغيرات غير القانونية بكل مركز من مراكز المحافظة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها، ومعدلات الإنجاز بهذا الملف الحيوي.

وشدد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من إجراءات الرد على جميع المتغيرات المكانية غير القانونية، والتعامل الفوري مع أي متغيرات جديدة فور رصدها، وإزالتها في المهد، مع استمرار أعمال المتابعة والرصد الدوري، لمنع تكرار التعديات أو ظهور مخالفات جديدة، مشدداً أنه لن يتم التهاون حيال أي تقصير أو تراجع في معدلات الأداء، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتقاعسين.

وأكد غنيم، أهمية مضاعفة الجهود وزيادة معدلات الإنجاز بملف المتغيرات المكانية، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، والانتهاء من جميع الملفات وفقاً للقواعد والضوابط والإجراءات المنظمة، بما يسهم في الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لظاهرة البناء المخالف، وفرض سيادة القانون بمختلف مراكز وقرى المحافظة.