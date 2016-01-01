إعلام النواب: قانون الصحافة الجديد يتطابق مع مواد الدستور.. فيديو

أكد نادر مصطفى عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن حالة الجدل حول قانون الصحافة الجديد لم تصل إلى حد الأزمة، قائلا: "نحن مازلنا أمام قانون لا يستطع أحد أن يوجه إليه كل تلك الاتهامات".



وأضاف "مصطفى" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القانون بحوزة النقابة منذ عام 2015 ولم نتخذ أي خطوة في تعديله إلا بمشاركة نقابة الصحفيين.



وتابع قائلا: "مواد القانون الجديد تتطابق مع نص الدستور والمواثيق الدولية للحقوق الدولية والمهنية".