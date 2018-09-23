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رياضة

تغييرات جديدة مرتقبة في تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:02 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
عمرو الحلوانى
يدرس السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إجراء مجموعة من التغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة اليوم أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها بملعب بتروسبورت فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.

واستقر جروس على عودة محمود عبدالمنعم "كهربا" إلى التشكيل الأساسى على حساب محمد إبراهيم بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه كهربا فى المباراة الماضية أمام سموحة فور نزوله كبديل.

كما تأكد عودة احمد أبو الفتوح إلى قيادة الجبهة اليسرى، نتيجة الإصابة التى تعرض لها مجدى الظهر الأيسر الأساسى فى المباراة الماضية وعدم لحاقه بمباراة اليوم.

ويستمر حمدى النقاز فى قيادة الجبهة اليمنى على حساب حازم إمام نتيجة معاناة الأخير من الإصابة التى لحقت به وأبعدته عن الفريق الأبيض طوال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يكون تشكيل الزمالك فى لقاء اليوم كالآتى:
حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش واحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى ويوسف أوباما.

خط الهجوم : إبراهيم حسن ومحمود كهربا وكاسونجو.

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