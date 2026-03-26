الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول العدس

العدس
العدس
ريهام قدري

يعد العدس من الأطعمة الغذائية الغنية بالعناصر المفيدة التي يحتاجها الجسم بشكل يومي، خاصة في فصل الشتاء، حيث يساهم في تعزيز الطاقة والشعور بالدفء، إلى جانب فوائده الصحية المتعددة.

ويحتوي العدس على نسبة عالية من البروتينات النباتية، ما يجعله خيارا مناسبا لتعويض البروتين خاصة لمن لا يتناولون اللحوم بشكل مستمر، كما أنه غني بالحديد الذي يساعد في الوقاية من الأنيميا وتحسين نشاط الجسم.

ويساهم تناول العدس في تحسين عملية الهضم بفضل احتوائه على الألياف، التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء وتقليل فرص الإصابة بالإمساك، إضافة إلى دوره في تعزيز الشعور بالشبع لفترات طويلة، ما يجعله مناسبا لمن يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن.

كما يدعم العدس صحة القلب، حيث يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ويحتوي على عناصر غذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم التي تساهم في ضبط ضغط الدم.

ورغم فوائده العديدة، ينصح بتناول العدس باعتدال، مع ضرورة نقعه جيدا قبل الطهي لتقليل فرص حدوث الانتفاخ، خاصة لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية في الجهاز الهضمي.

ويظل العدس من أفضل الخيارات الغذائية الصحية التي يمكن الاعتماد عليها كوجبة متكاملة تمنح الجسم الدفء والطاقة خلال الطقس البارد.

طريقة تحضير دجاج مشوي بالزعتر .
مشروب تقوية المناعة وتهدئة الحساسية
بملابس ملفتة..زوجة خالد عليش من البرتغال
