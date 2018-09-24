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ثقافة

اليوم.. ملتقى الهناجر الثقافي يناقش السوشيال ميديا وحرب الشائعات

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 04:55 ص
جمال الشرقاوي
يقيم قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، اللقاء الشهرى لملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "السوشيال ميديا وحرب الشائعات" اليوم الاثنين، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء بمركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.

ضيوف الملتقي الدكتور هشام عزمى، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، الدكتورة نسرين البغدادى، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، الإعلامى جمال الشاعر، وكيل الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية رشا نبيل من التليفزيون المصرى.

ويتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الفنية المتميزة لفرقة "غنا مصرى" بقيادة المايسترو الفنان محمد باهر، وتدير الملتقى الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقي.

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