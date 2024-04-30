إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة الفريق لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء، في اطار الجولة 20 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

وضمت قائمة الإسماعيلي كلا من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد فوزي وكمال السيد ومحمد عمار ومحمد نصر وحمدي النقاز وعبد الكريم مصطفى وعصام صبحي وعماد حمدي ومحمد بيومي وعمر الساعي ومحمد مخلوف ومحمد حسن ومحمد عبد السميع ومروان حمدي وعبد الرحمن مجدي ونادر فرج وخالد النبريصي وباسم مرسي وأحمد الشيخ وايرك تراوري وحمادة صلاح.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة ، بينما يتواجد الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة من 11 لقاء.