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رياضة

القادسية الكويتي يطرح تذاكر مباراته أمام الزمالك غدا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
ملك موسي
تطرح إدارة نادى القادسية الكويتى، تذاكر مواجهة الفريق مع الزمالك بداية من غدٍ الثلاثاء استعدادًا للمباراة التى ستقام على استاد نادى النصر، والمقرر لها السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة المقبل، فى إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.

يذكر  أن أيمن حافظ رئيس الجهاز الإدارى بنادى الزمالك وصل إلى الكويت اليوم الاثنين، لإجراء الترتيبات اللازمة لخوض الفريق الأبيض لمباراة القادسية الكويتى.
القادسية الكويتي يطرح تذاكر مباراته أمام الزمالك غدا

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