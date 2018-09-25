الحكم على إبراهيم المنيسي في اتهامه بسب مجدي عبد الغني.. 30 سبتمبر

حجزت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم، الحكم على الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي فى اتهامه بسب مجدى عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة للحكم في جلسة 30 سبتمبر الجاري.



وكان أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن مجدي عبد الغني، أقام جنحة سب ضد الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي عقب نشر الأخير مقالا عن مجدي عبد الغني قيدت برقم 46646 سنة 2018.



ودفع "عبد العزيز" أن جميع ما ورد بهذا المقال غير صحيح ولم يتم إجراء أي تحقيق مع الكابتن مجدي عبد الغني من قبل اتحاد كرة القدم، كما أنه لم يتم تقديم أي بلاغات ضده من أى جهة أو تحقيقات داخلية فى اتحاد كرة القدم المصرى.



وتابع، أن ما أسنده محرر الخبر عن مجدي عبد الغني سب وتشهير حيث وصفه ونعته بأنه شخص يتربح من عمل من أعمال وظيفته، حيث تم رفع جنحة ضد محرر الخبر طبقا لنصوص المواد , 188 ,306 , 307 ، 308.



