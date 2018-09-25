ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

الحكم على إبراهيم المنيسي في اتهامه بسب مجدي عبد الغني.. 30 سبتمبر

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:25 م
مجدى عبد الغنى عضو
مجدى عبد الغنى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة
ندى حمودة - أحمد مهدي
حجزت محكمة جنح الهرم برئاسة المستشار علاء سليم، الحكم على الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي فى اتهامه بسب مجدى عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة للحكم في جلسة 30 سبتمبر الجاري.

وكان أشرف عبد العزيز المحامي بالنقض بصفته وكيلًا عن مجدي عبد الغني، أقام جنحة سب ضد الناقد الرياضي إبراهيم المنيسي عقب نشر الأخير مقالا عن مجدي عبد الغني قيدت برقم 46646 سنة 2018.

ودفع "عبد العزيز" أن جميع ما ورد بهذا المقال غير صحيح ولم يتم إجراء أي تحقيق مع الكابتن مجدي عبد الغني من قبل اتحاد كرة القدم، كما أنه لم يتم تقديم أي بلاغات ضده من أى جهة أو تحقيقات داخلية فى اتحاد كرة القدم المصرى.

وتابع، أن ما أسنده محرر الخبر عن مجدي عبد الغني سب وتشهير حيث وصفه ونعته بأنه شخص يتربح من عمل من أعمال وظيفته، حيث تم رفع جنحة ضد محرر الخبر طبقا لنصوص المواد , 188 ,306 , 307 ، 308.

ترشيحاتنا

تعرف على حالة يجوز فيها التصفيق أثناء الصلاة.. فيديو

التعليم: الميكروباص المقلوب بحادث الإسماعيلية مؤجر وغير تابع لأي مدرسة

السيسي وترامب يشيدان بقمتهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الحكومة : لا صحة لمنع تسليم الكتب للطلاب إلا بعد دفع المصروفات

محمد صلاح يتصدر الصحف الإنجليزية.. واندهاش من استبعاد الفرعون

مؤسسا إنستجرام يستقيلان من فيسبوك.. لهذا السبب

أول تعليق من وزير الرياضة على خسارة صلاح لقب أفضل لاعب في العالم

تفاصيل أول رحلة للقطار السريع بين القدس وتل أبيب

مواعيد مباريات الأهلي القادمة.. مواجهات عربية تنتظر المارد الأحمر

تطور جديد في فضيحة تهدد بإلغاء جائزة نوبل

بالأسماء.. مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية

أفضل لاعب في العالم.. ميسي يختار مبابي ويتجاهل محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل ميناء في تحقيق أعلى فائض بالإيرادات..صور

اهتمت بفساتين الفنانات وتجاهلت الأفلام المشاركة.. مهرجان الجونة يكشف سطحية التغطية الإعلامية

مدير أمن الإسماعيلية يطمئن على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

التضامن الاجتماعي تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي

فيديو

طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى
خبير أمن معلومات: جوجل قادرة على التحكم في المجريات السياسية للدول.. فيديو
خبير تغذية: السمنة تسبب الأمراض السرطانية.. فيديو
شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو
جابي خوري: حضور الفنانين العالميين لمهرجان الجونة ينشط السياحة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟