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حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 5 أشخاص في انقلاب بيجو بـ صحراوي بني سويف

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:34 م
مستشفي بني سويف العام
مستشفي بني سويف العام
محمد عبد الحليم
لقي شخص مصرعه وأصيب أربعة آخرون، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة بيجو بين نفقي أبو صالح وبياض العرب بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بني سويف اتجاه محافظة المنيا.

تلقى اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب سيارة بيجو بين نفقي أبو صالح وبياض العرب ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين والذي وجه بسرعة نقل الجثة والمصابين.

وهرعت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق إسعاف بني سويف إلى مكان الواقعة وتم نقل جثة لشخص يدعى " عبد الرحمن شجيع جلال" 35 سنة، وإصابة 4 آخرين وهم "رزق عبد الحليم محمد" 38 سنة، موظف مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وسجحات بالجسم، "سعد توفيق جلال" 38 سنة، "جمال عبد العظيم محمد" 38 سنة، تاجر فواكه، عامر مشعل عبد الحميد" 36 سنة وتم نقلهم لقسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة. وظهرت أمانة وأخلاق المسعف والسائق بمرفق إسعاف بني سويف، بعد تلقيهما البلاغ بوجود حادث بالطريق الصحراوي الشرقي؛ ليهرعا لإنقاذ مصابين داخل سيارة عقب انقلابها.

وعثر محمد حسين محمد مسعف بمرفق إسعاف بني سويف، وسالم على محمد، سائق سيارة الإسعاف على مبلغ 18 ألفا و436 جنيها بجوار أحد المصابين في حادث انقلاب السيارة، وقاما بتسليم المبلغ المالي بمحضر إلى أشرف عبده بقسم الطوارئ داخل مستشفى بني سويف الجامعي.

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