محمد صلاح رئيسا لهيئة المستشفيات التعليمية لمدة عام

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا بتولي الدكتور محمد صلاح الدين عبدالحميد زعتر، قائمًا بأعمال رئيس هيئة المستشفيات التعليمية لمدة شهر.





السيرة الذاتية

1. سنة التخرج : ديسمبر ١٩٨٥ جيد جدا مع مرتبة الشرف جامعة القاهرة.

2. طبيب مقيم عيون مستشفى المطرية التعليمي ١٩٨٨.

3. ماجستير طب و جراحة العيون ١٩٩٠.

4. دكتوراه طب و جراحة العيون ١٩٩٧.

5. زميل طب و جراحة العيون مستشفى المطرية التعليمي ١٩٩٨.

6. إستشاري مساعد طب و جراحة العيون ٢٠٠٣.

7. إستشاري طب و جراحة العيون ٢٠٠٨.

8. النقل للمعهد التذكاري للأبحاث الرمدية ٢٠١٣.

9. مدير المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية ٢٠١٥ و حتى الآن.

10. الحصول على درجة نائب رئيس جامعة سبتمبر ٢٠١٨.





الخبرات الإدارية :





1. عضو مجلس إدارة مستشفى المطرية التعليمي ٢٠٠٤ – ٢٠٠٨.

2. عضو مجلس إدارة المعهد التذكاري للأبحاث الرمدية ٢٠١٣ – ٢٠١٥.

3. عضو الجمعية الرمدية المصرية.

4. عضو الجمعية الأوروبية لجراحات المياه البيضاء و جراحات تصحيح إنكسار العين.

5. عضو مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون.

6. عضو مجلس إدارة معهد تيودور بلهارس.

7. عضو لجنة أخلاقيات البحث العلمي بهيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية.

8. عضو اللجنة العلمية للترقيات بهيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية.

9. عضو مجلس إدارة هيئة المستشفيات و المعاهد التعليمية.