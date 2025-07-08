قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحدد مهلة لحسم موقف وسام أبوعلي.. والوصل في الصورة
ايران: عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية ارتفع إلى 1100 شخص
حكم زواج رجل ببطاقة رقم قومي لشخص آخر.. دار الإفتاء تحسم الجدل
في ثالث لقاء خلال 6 أشهر| نتنياهو وترامب وجهاً لوجه.. هل تُفتح نافذة التفاهم لإنهاء حرب غزة؟.. خبير يجيب
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025
أسعار هواوي مايكسترو S800 الجديدة.. قصر متنقل من الفخامة
أمين الفتوى يشرح روشتة للانتظام في الصلاة على وقتها
رابطة الأندية: قرعة الدوري ليست موجهة ولن نتدخل في عمل الشركة الألمانية
تخيلوا ما شعوري.. فنانة فنلندية تهاجم مها الصغير بعد سرقة لوحتها
واشنطن تصعّد وتلوّح بالرسوم.. ترامب يضغط على شركاء أمريكا قبل انتهاء المهلة | تقرير
بعد عطل الإنترنت والاتصالات.. الطيران تعلن جدولة 69 رحلة جوية وإقلاع 36
وسط اشتعال جبهات غزة وإيران .. نتنياهو يصل واشنطن لبحث وقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق أولى تدريبات مبادرة بداية طريق لريادة الأعمال والشمول المالي بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

 انطلقت أولى فعاليات التدريب ضمن مبادرة "بداية طريق" لريادة الأعمال والشمول المالي، وذلك بالمجمع الخدمي بقرية كفر سعد البلد، بمحافظة دمياط بحضور 100 شاب وشابة من المشاركين، في إطار خطة تستهدف تدريب 3000 مستفيد من مراكز وقرى مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط.

جاءت أولى فعاليات المبادرة بندوة توعوية ألقاها الدكتور محمد مكروم، أخصائي تعديل السلوك، حول أهمية ريادة الأعمال وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، وركزت الندوة على تطوير الدوافع الذاتية، والتحرر من قيود التنشئة التقليدية، وتشجيع الشباب على اكتشاف إمكاناتهم والتوجه نحو تأسيس مشروعات خاصة.

شارك في الفعالية عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينهم  أميمة الشربيني، مدير إدارة "مشروعك"، وعبير عبد الخالق، مدير صندوق التنمية المحلية، والأستاذ محمد الجلاد، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تُنفذ المبادرة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة دمياط ومؤسسة "صناع الخير للتنمية"، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للشباب وتعزيز الشمول المالي، ضمن رؤية الدولة لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة 2030

وتجري التدريبات تحت إشراف الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، وبمتابعة وحدة السكان بمحافظة دمياط برئاسة الأستاذة شيرين عكاشة، حيث تشمل التدريبات مراكز كفر سعد ودمياط والزرقا، بإجمالي 1000 متدرب بكل مركز، للفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا.

وتركز البرامج التدريبية على تنمية قدرات الشباب في تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال محاور متنوعة تشمل: إعداد دراسة الجدوى، إدارة المشروع، تحليل السوق، التسويق، وفرص التمويل من خلال مبادرات مثل "مشروعك"، "صندوق التنمية المحلية"، و"جهاز تنمية المشروعات".

كما تتضمن المبادرة التعريف بمنصة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتقديم خدمات بنكية مجانية، بما يعزز من مفاهيم الشمول المالي ويؤهل المتدربين للتعامل مع السوق.

هذا وأكد  الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن المبادرة تمثل خطوة محورية في دعم الشباب وتحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التدريبات ستُنفذ وفق جدول زمني معلن داخل الوحدات المحلية بالمراكز المستهدفة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.

دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط فعاليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

سنترال رمسيس

"اتصالات النواب" تكشف موعد عودة الخدمات بعد حريق سنترال رمسيس

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

الذهب

300 جنيه تراجع.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار الكهرباء اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

احمد موسي

التكييف.. أحمد موسى يكشف سبب حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس

اللقطات الأولى من حريق مبنى سنترال رمسيس في القاهرة .. شاهد

ترشيحاتنا

كايتي بيري والممثل البريطاني أورلاندو بلوم

بعد الانفصال.. كايتي بيري وأورلاندو بلوم يفاجئان الجميع بظهورهما سويا على يخت

احمد السقا

السقا يتجاهل أزمة مها الصغير ويشارك متابعيه صورا من عرض فيلمه بالسعودية

الشاعر مصطفى حدوته و الفنان محمد رمضان

مصطفى حدوتة: كلماتي لم تسبب أزمة لمحمد رمضان| فيديو

بالصور

الكوع والركبتين.. وصفات طبيعية لتفتيح البقع الداكنة

تفتيح البقع الداكنة
تفتيح البقع الداكنة
تفتيح البقع الداكنة

أحلى من المحلات.. اعرفي طريقة عمل وافل براونيز الشوكولاتة| أفكار متنوعة للتقديم

وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة
وافل الشيكولاتة بالفراولة

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

بربي 3 أطفال واحتاج شراء منزل.. ضحية مها الصغير الثالثة تخرج عن صمتها

كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير
كارولين ويندلين - مها الصغير

فيديو

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

لمس شعر الفنانات حرام.. أشهر مصفف شعر يكشف كواليس قرارا الاعتزال

حريق سنترال رمسيس

ملحمة وطنية| شاهد.. سيارات الحماية المدنية تحاصر سنترال رمسيس من كل الجوانب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد