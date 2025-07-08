انطلاق أولى تدريبات مبادرة بداية طريق لريادة الأعمال والشمول المالي بدمياط

انطلقت أولى فعاليات التدريب ضمن مبادرة "بداية طريق" لريادة الأعمال والشمول المالي، وذلك بالمجمع الخدمي بقرية كفر سعد البلد، بمحافظة دمياط بحضور 100 شاب وشابة من المشاركين، في إطار خطة تستهدف تدريب 3000 مستفيد من مراكز وقرى مبادرة "حياة كريمة" بمحافظة دمياط.

جاءت أولى فعاليات المبادرة بندوة توعوية ألقاها الدكتور محمد مكروم، أخصائي تعديل السلوك، حول أهمية ريادة الأعمال وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، وركزت الندوة على تطوير الدوافع الذاتية، والتحرر من قيود التنشئة التقليدية، وتشجيع الشباب على اكتشاف إمكاناتهم والتوجه نحو تأسيس مشروعات خاصة.

شارك في الفعالية عدد من ممثلي الجهات المعنية، من بينهم أميمة الشربيني، مدير إدارة "مشروعك"، وعبير عبد الخالق، مدير صندوق التنمية المحلية، والأستاذ محمد الجلاد، ممثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تُنفذ المبادرة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين محافظة دمياط ومؤسسة "صناع الخير للتنمية"، بالشراكة الاستراتيجية مع بنك مصر، وتحت إشراف وزارة التنمية المحلية، بهدف دعم التمكين الاقتصادي للشباب وتعزيز الشمول المالي، ضمن رؤية الدولة لتحقيق أهداف الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة 2030

وتجري التدريبات تحت إشراف الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء جيل، وبمتابعة وحدة السكان بمحافظة دمياط برئاسة الأستاذة شيرين عكاشة، حيث تشمل التدريبات مراكز كفر سعد ودمياط والزرقا، بإجمالي 1000 متدرب بكل مركز، للفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا.

وتركز البرامج التدريبية على تنمية قدرات الشباب في تأسيس وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال محاور متنوعة تشمل: إعداد دراسة الجدوى، إدارة المشروع، تحليل السوق، التسويق، وفرص التمويل من خلال مبادرات مثل "مشروعك"، "صندوق التنمية المحلية"، و"جهاز تنمية المشروعات".

كما تتضمن المبادرة التعريف بمنصة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وتقديم خدمات بنكية مجانية، بما يعزز من مفاهيم الشمول المالي ويؤهل المتدربين للتعامل مع السوق.

هذا وأكد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، أن المبادرة تمثل خطوة محورية في دعم الشباب وتحقيق التمكين الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التدريبات ستُنفذ وفق جدول زمني معلن داخل الوحدات المحلية بالمراكز المستهدفة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.