تعليم دمياط تحصد مراكز متقدمة في مسابقات الإعلام التربوي على مستوى الجمهورية

حصدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط عدة مراكز جمهورية متقدمة في مسابقات الصحافة والإعلام التربوي على مستوى الجمهورية، مؤكدة على ريادة المحافظة في هذا المجال الحيوي.

وقد أعرب "ياســــر عمــــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن خالص تهانيه القلبية للمدارس الفائزة وطلابها وهيئاتها التدريسية، وكذلك لتوجيه الصحافة والإعلام التربوي بقيادة الدكتور محمد الخنيني، والدكتورة إيناس عبد الخالق، مدير عام الشؤون التنفيذية.

وأشاد "وكيل الــوزارة" بالجهود المبذولة التي أثمرت عن هذا النجاح المشرف، مؤكدًا على أهمية دعم المواهب الطلابية في مجالات الإعلام والصحافة.

جاءت النتائج المتميزة على النحو التالي: مسابقة_التقرير_الصحفي_الإلكتروني:

حصلت مدرسة دمياط الصناعية بنات (إدارة دمياط) على المركز الثاني جمهوري للمرحلة الثانوية الفنية.

نالت مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية بنات (إدارة دمياط الجديدة) المركز الخامس جمهوري للمرحلة الثانوية العامة، مسابقة_المعرض_العام_للصحافة_المدرسية:

حققت محافظة دمياط المركز الثالث جمهوري.

في مسابقة معرض صحف التربية الخاصة:

حصدت محافظة دمياط المركز الرابع جمهورية، مسابقة_المجلة_الإلكترونية:

حصلت مدرسة دمياط الثانوية العسكرية (إدارة دمياط) على المركز الرابع جمهوري.

تعكس هذه الإنجازات البارزة مدى التفوق والاجتهاد الذي يتميز به طلاب دمياط ومدارسها، وتؤكد على الدور الفعال الذي تلعبه مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في تنمية مهارات أبنائها وصقل مواهبهم في مختلف المجالات، خاصة تلك التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومثقف قادر على التعبير عن نفسه بفاعلية ومواكبة التطورات التكنولوجية في عالم الإعلام.