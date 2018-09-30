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منوعات

حاكم دبي يبني قصرا جديدا في ممتلكاته الاسكتلندية يتسع لأبنائه الـ 23.. صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 05:35 م
صدى البلد
أحمد شريف
يأمل حاكم دبي الملياردير الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في التوسع في أملاكه الاسكتلندية لاستيعاب عائلته الكبيرة عبر إضافة بيت من تسع غرف نوم ونزلين لموظفيه ضمن ممتلكاته.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العديد من الزوجات و23 طفلًا معروفين بزيارتهم إلى اسكتلندا في فصل الصيف.

وفي بيان للشيخ، تم الكشف عن أن رحلات العائلة إلى إينفيرينات في ويستر روس كانت "محدودة بسبب عدم وجود سكن".

ويسعى الحاكم الغني الآن، من خلال شركته للتطوير Smech Ltd، إلى بناء مسكن إضافي في ملاذه في تلته الاسكتلندية للمساعدة في إيواء عائلته الضخمة وخدامه وحاشيته.

ويعد هذا العقار هو أحدث تطور في عقار الشيخ الذي يحتوي بالفعل على مهبط طائرات هليكوبتر ثلاثي وبيت عطلات مكون من 14 غرفة نوم مجاور لنزل صيد فاخر مكون من 16 غرفة مع حمام سباحة وصالة ألعاب رياضية.
حاكم دبي يبني قصرا جديدا في ممتلكاته الاسكتلندية يتسع لأبنائه الـ 23.. صور
حاكم دبي يبني قصرا جديدا في ممتلكاته الاسكتلندية يتسع لأبنائه الـ 23.. صور
حاكم دبي يبني قصرا جديدا في ممتلكاته الاسكتلندية يتسع لأبنائه الـ 23.. صور

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