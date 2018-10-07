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محافظات

رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يشهدان احتفالا بالعيد القومي.. صور

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 02:09 م
احتفالات بالعيد القومي
احتفالات بالعيد القومي
أحمد على
شهد الدكتور مجدي سبع ، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأحد، احتفال محافظة الغربية بعيدها القومي بمدينة طنطا، الذي يوافق 7 أكتوبر من كل عام، ويتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدَّم رئيس جامعة طنطا التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي الذي يجسد بطولة شعب الغربية ضد الحملة الفرنسية عام 1798، كما قدم التهنئة للمصريين جميعًا بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، والتى تأكد معها أن الجيش المصرى هو رمانة الميزان لقوة الدولة وأنه روح مصر على مدى الثورات التى قام بها الشعب عبر تاريخه.

شهد الاحتفال بالعيد القومي، اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، ومدير أمن الغربية والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية وجمع كبير من العاملين بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة.
رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يشهدان احتفالا بالعيد القومي.. صور
رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يشهدان احتفالا بالعيد القومي.. صور
رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يشهدان احتفالا بالعيد القومي.. صور
رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يشهدان احتفالا بالعيد القومي.. صور
رئيس جامعة طنطا والأنبا بولا يشهدان احتفالا بالعيد القومي.. صور

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