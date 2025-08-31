قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توضيح عاجل بشأن نظام الامتحانات في البكالوريا المصرية
أسيست مرموش ليس كافيا.. مانشستر سيتي يخسر من برايتون بالبريميرليج
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
الأهلي يوجه الشكر لريبيرو وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا
عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بأداء مشهد تمثيلي بالقيادة تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة بالإشتراك مع آخرين بالإسكندرية.

القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

أمكن تحديد وضبط "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل " له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) والتوك توك "بدون لوحات معدنية" .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه صانع محتوى بأحد التطبيقات بمواقع التواصل الإجتماعى وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه بالإستعانة بـ (شقيقه "القائم بالتصوير" ، صديقه مالك مركبة "التوك توك" - مقيمان بذات العنوان) أمكن ضبطهما .

و بمواجهتهم قرروا بتصوير المقطع لنشره على مواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية وزارة الداخلية توك توك الإسكندرية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة

لقاء وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

