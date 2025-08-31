عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بأداء مشهد تمثيلي بالقيادة تحت تأثير تعاطى المواد المخدرة بالإشتراك مع آخرين بالإسكندرية.
القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات
أمكن تحديد وضبط "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" (عاطل " له معلومات جنائية "- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل ) والتوك توك "بدون لوحات معدنية" .
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقرر أنه صانع محتوى بأحد التطبيقات بمواقع التواصل الإجتماعى وقيامه بتصوير مقطع الفيديو المُشار إليه بالإستعانة بـ (شقيقه "القائم بالتصوير" ، صديقه مالك مركبة "التوك توك" - مقيمان بذات العنوان) أمكن ضبطهما .
و بمواجهتهم قرروا بتصوير المقطع لنشره على مواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.