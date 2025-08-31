خلافات عائلية.. حقيقة تعدى أشخاص على نجل عمومتهم بالأسلحة البيضاء بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل تعليق مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله أحد الأشخاص مقيم بمركز أبو تشت بقنا من قيام بعض الأشخاص مقيمين بذات العنوان بالتهجم على منزله والتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وتحريره محضر بالواقعة زاعماً قيام المشكو بحقهم بتهديده وأسرته بإستخدام أسلحة نارية لإجباره على التصالح.

حقيقة تعدى أشخاص على نجل عمومتهم بالاسلحة البيضاء بقنا

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات جيرة بين الشاكى والمشكو فى حقهم "أبناء عمومته" لقيام أحدهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بعاهة مستديمة بالذراع منذ عام ٢٠١٦ ، وتم عقد جلسة عرفية بينهم "دون تحرير محضر" إنتهت بالصلح وقيام المشكو فى حقهم بتعويض الشاكى بمبلغ مالى وتنازلهم عن محل له ،ة.

وفى وقت لاحق قام المشكو فى حقهم بالإستيلاء على المحل وعرضوا على الشاكى مبلغ بخس إلا أنه رفض ، وعلى إثر ذلك قام المشكو فى حقهم بالتعدى عليه بالضرب ، مُحرر بشأن تلك الخلافات عدة محاضر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

ولم يُسفر الفحص عن إستخدامهم أسلحة نارية لإجباره على التصالح .