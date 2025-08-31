الاحتفال باظ.. مشاجرة فى حفل زفاف بقاعة أفراح ببنى سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية يتضمن حدوث مشاجرة بين أهل عروسين وأفراد أمن إدارى بإحدى القاعات ببنى سويف.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ ٢٧ الجارى تبلغ لمركز شرطة بنى سويف بحدوث مشاجرة أثناء إقامة حفل زفاف بإحدى القاعات الكائنة بدائرة المركز بين شقيق العريس وفرد أمن إدارى بالقاعة لرفض الأول دفع الرسوم المقررة لدخول مكان التصوير وقيام الأخير بمنعه من الدخول قام على إثرها أهلية العروسين وأفراد الأمن والعاملين بالقاعة بالتعدى على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام عصى مما أدى لتدافعهم وإصابة عدد منهم.

وتم تحديد وضبط الظاهرين بمقطع الفيديو (10 أشخاص) وبحوزتهم الأدوات المستخدمة "عصى خشبية ، طفاية حريق".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية