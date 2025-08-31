الحماية المدنية تخمد حريقا في مصنع كتان بقرية شبرا ملس بالغربية.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد نيران حريق هائل بشونة مصنع لإنتاج الكتان بسبب ماس كهربائي مفاجىء وتم الدفع ب6 سيارات مطافىء لإخماد نيرانه قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق الهائل



تلقت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي بورود بلاغ من شرطة النجده حول اندلاع حريق هائل بمصنع كتان وشونه تابعه له بنطاق قرية شبرا ملس بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع ب6 سيارات مطافىء لإخماد نيران وتم السيطرة على الموقف دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

دون اصابات بشرية



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لتقدير قيمة الخسائر المادية.