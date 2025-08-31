الدنيا كلها بقت نار.. اشتعال النيران بمصنع كتان بالغربية وإخماد نيرانه وخسائر أولية 50 مليون جنيه.. صور

شهدت قرية شبرا ملس التابعة لمركز زفتي في محافظة الغربية، اندلاع حريق هائل بمحصول الكتان بإحدي الشون داخل القرية، وعلي الفور تم إخطار الحماية المدنية والتي انتقلت على الفور والسيطرى عليه وتجرى عمليات التبريد مما أسفر عن خسائر مالية تقدر 50 مليون جنيه.

تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بالغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبراملس التابعة لمركز زفتى، بنشوب حريق داخل شونة كتان، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية ومعدات شركة مياه الشرب و الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق قبل امتداده وتجرى عمليات التبريد.

تحرك أمني عاجل

وتم تحرير محضر بالواقعة ، وجار ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق وتحديد أسبابه وقيمة الخسائر والتلفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتجرى شؤونها.